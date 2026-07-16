Жүрек ақауымен туған балалардың өмір сүру ұзақтығы артты — дәрігер
АСТАНА. KAZINFORM — Кардиохирургия саласындағы жетістіктердің арқасында жүрек ақауымен дүниеге келген балалардың өмір сүру мүмкіндігі айтарлықтай артты. Бұл туралы UMC Клиникалық академиялық педиатрия департаментінің директоры, штаттан тыс бас балалар кардиологы Татьяна Иванова-Разумова айтты.
Дәрігердің сөзінше, бұрын жүректің туа бітті ақауы бар балалардың ересек жасқа жетуі сирек болатын.
— Бұрын кардиохирургия енді ғана дамып жатқан кезде ота жасау мүмкіндігі мен технологиялар қазіргі деңгейде болған жоқ. Сондықтан жүрек ақауымен туған балалардың көбі ересек жасқа жете алмайтын, — деді Татьяна Иванова-Разумова.
Оның айтуынша, қазір жағдай өзгерген.
— Қазір әлемдік тәжірибеде жүректің туа бітті ақауымен өмір сүретін ересектердің саны балалардан көп. Бұл — кардиохирургияның дамуының нәтижесі, — деді маман.
Сонымен қатар ол Қазақстанда жүректің туа біткен ақауымен өмір сүретін ересектердің нақты саны әзірге белгісіз екенін атап өтті.
Айта кетейік, елімізде жыл сайын 4 мыңға жуық бала жүрек ақауымен дүниеге келеді.