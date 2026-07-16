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    Жүрек ақауымен туған балалардың өмір сүру ұзақтығы артты — дәрігер

    АСТАНА. KAZINFORM — Кардиохирургия саласындағы жетістіктердің арқасында жүрек ақауымен дүниеге келген балалардың өмір сүру мүмкіндігі айтарлықтай артты. Бұл туралы UMC Клиникалық академиялық педиатрия департаментінің директоры, штаттан тыс бас балалар кардиологы Татьяна Иванова-Разумова айтты.

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    Фото: Қарағанды облыстық балалар клиникалық ауруханасы

    Дәрігердің сөзінше, бұрын жүректің туа бітті ақауы бар балалардың ересек жасқа жетуі сирек болатын.

    — Бұрын кардиохирургия енді ғана дамып жатқан кезде ота жасау мүмкіндігі мен технологиялар қазіргі деңгейде болған жоқ. Сондықтан жүрек ақауымен туған балалардың көбі ересек жасқа жете алмайтын, — деді Татьяна Иванова-Разумова.

    Оның айтуынша, қазір жағдай өзгерген.

    — Қазір әлемдік тәжірибеде жүректің туа бітті ақауымен өмір сүретін ересектердің саны балалардан көп. Бұл — кардиохирургияның дамуының нәтижесі, — деді маман.

    Сонымен қатар ол Қазақстанда жүректің туа біткен ақауымен өмір сүретін ересектердің нақты саны әзірге белгісіз екенін атап өтті.

    Айта кетейік, елімізде жыл сайын 4 мыңға жуық бала жүрек ақауымен дүниеге келеді.

     

    Бала Медицина Денсаулық
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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