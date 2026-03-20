Зымыран шабуылынан кейінгі қалпына келтіру бес жылға созылуы мүмкін — QatarEnergy
АСТАНА.KAZINFORM — Қатардың мемлекеттік мұнай-газ компаниясы Қытай, Оңтүстік Корея, Италия және Бельгияға ұзақ мерзімді сұйытылған табиғи газ (СТГ) жеткізуге форс-мажор жариялануы мүмкін екенін хабарлады.
Қатар энергетика министрі, QatarEnergy президенті әрі бас директоры Саад Әл-Каабидің айтуынша, зымыран соққылары компанияның экспорттық қуатының 17%-ын істен шығарды. Qatar Energy компаниясының жылдық кіріс шығыны 20 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін.
— Өндіріс нысандарына келтірілген үлкен залалды қалпына келтіру үшін бес жылға дейін уақыт кетеді және бізді ұзақ мерзімді форс-мажор жариялауға мәжбүр етеді, — деп атап өтті министр.
Ол шабуылдар жалпы қуаты жылына 12,8 миллион тонна болатын екі СТГ өндіріс желісіне зақым келтіргенін айтты. Екі желі де QatarEnergy мен ExxonMobil компанияларының бірлескен кәсіпорны.
Министр сұйытылған табиғи газ өндірісінің тоқтатылуы онымен байланысты өнімдер экспортының да төмендеуіне әкелетінін атап өтті: конденсат (24%-ға), сұйытылған мұнай газы (13%-ға), гелий (14%-ға) және нафта мен күкірт (6%-ға).
Бұған дейін Парсы шығанағы елдері мұнай өндірісін азайтқаны хабарланған болатын.
Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан газ бағасы күрт өсті.