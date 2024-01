Алматылық оқушы үш жыл қатарынан Жәутіков олимпиадасының алтын медалін жеңіп алды

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Үшінші рет қатарынан халықаралық Жәутіков олимпиадасының алтын медалін Алматыдағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектептің оқушысы Таир Сатубалдин жеңіп алып, математиктер арасында үздік атанды, деп хабарлайды ҚахАқпарат тілшісі.

Көптеген олимпиадалардың жеңімпазы мен жүлдегері атанып жүрген Таир 5 жасынан есеп шығара білген.

Бахыт Архипқызы есімді күтушісі кішкентай Таирдың математикаға деген сүйіспеншілігін оятқан.

Ал мектеп табалдырығын аттаған соң, математика ең қызықты пәндерінің біріне айналған.

Дарынды бала 7-сыныптан бастап Халықаралық жарыстарда бақ сынаған.

Бүгінде қоржынында 20-ға жуық жеңісі бар.

Былтыр Таирға Астана IT университеті тегін оқуға грант ұсынса, бүгінде Hong Kong University of Science and Technology жоғарғы оқу орнында білім алуға мүмкіндігі бар.

Жалпы өзі АҚШ-тағы Massachusetts Institute of Technology университетінде оқуды көздеп отыр.

Оның айтуынша, ол онда білім алуына барын салмақ.

«Сөздің шыны керек мен Халықаралық жарысқа дайындалмай барып, алтын медаль иегері атандым. Маған I – кезең II- кезеңге қарағанда қиындау соқты. Мәселен, мен бірінші турға 4,5 сағатым кетсе, ал екінші турға 3 сағат уақытым жұмсалды. Енді алдағы өмірімді жоғары математикамен байланыстырығым келеді. Жоспарлар көп»,-дейді Таир Сатубалдин.

Халықаралық Жәутіков олимпиадасы-информатика, физика және математика пәндері бойынша 10-12 сынып оқушыларына арналған жыл сайынғы жарыс.

Биыл тартысты додаға әлемнің 21 елінен 1178 оқушы қатысқан. Жалпы олимпиада 2005 жылдан бері Қазақстанда өткізіліп келеді.

Онлайн форматта екінші рет ұйымдастырылып отыр.