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    Бейжің-2022: Қазақстандық спортшылар қай күні сынға түседі

    18:29, 02 Ақпан 2022
    Фото: None
    НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Бейжіңде өтетін XXIV қысқы Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайтын қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі белгілі болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

    Қазақстандық олимпиадашылар алғашқы жарысын 3 ақпан күні бастайтынын осыған дейін жазған болатынбыз.

    3 ақпан

    16:00. Могул. Әйелдер. 1-іріктеу

    Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

    17:45. Могул. Ерлер. 1-іріктеу

    Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

    4 ақпан

    17:55. Олимпиада ойындарының салтанатты ашылу рәсімі

    5 ақпан

    12:20. Трамплиннен секіру. Ерлер. Іріктеу

    Сергей Ткаченко, Данил Васильев

    13:45. Шаңғы жарысы. Скиатлон. 15 км. Әйелдер. Финал

    Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

    14:30. Конькимен жүгіру спорты. 3000 м. Әйелдер. Финал

    Надежда Морозова

    16:00. Могул. Ерлер. 2-іріктеу.

    Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

    17:30. Финал

    17:00. Шорт-трек. 1000 м. Ерлер. Іріктеу.

    Әділ Ғалиахметов

    18:00. Шорт-трек. Аралас эстафета. Іріктеу. Жартылай финал, финал.

    Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

    6 ақпан

    13:00. Шаңғы жарысы. Скиатлон. 30 км. Ерлер. Финал

    Виталий Пухкало, Евгений Величко

    16:00. Могул. Әйелдер. 2-іріктеу. Финал

    Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әміренова, Олеся Граур

    17:00. Трамплиннен секіру. HS-109 трамплин. Ерлер. Алғашқы кезең, финал

    Сергей Ткаченко, Данил Васильев

    7 ақпан

    14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1500 м. Әйелдер. Финал

    Екатерина Айдова, Надежда Морозова

    15:00. Биатлон. Жекелей жарыс. 15 км. Әйелдер. Финал

    Галина Вишневская-Шепоренко

    17:30. Шорт-трек. 1000 м. Ерлер. Ширек финал, жартылай финал, финал

    Әділ Ғалиахметов

    8 ақпан

    14:00. Шаңғы жарысы. Спринт, еркін стиль. Әйелдер. Іріктеу, финал

    Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова

    14:00. Шаңғы жарысы. Спринт, еркін стиль. Ерлер. Іріктеу, финал

    Виталий Пухкало, Евгений Величко

    14:30. Биатлон. Жекелей жарыс, 20 км. Ерлер. Финал

    Александр Мухин, Владислав Киреев

    14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1500 м. Ерлер. Финал

    Дмитрий Морозов

    9 ақпан

    08:15, 11:45. Тау шаңғысы. Слалом. Әйелдер. Бірінші, екінші мүмкіндік.

    Александра Троицкая

    Шаңғы қоссайысы. Ерлер

    14:00 - HS-109 трамплин.

    17:00 - гонка на 10 км.

    Шыңғыс Ракпаров

    17:00. Шорт-трек. 1500 м. Ерлер. Ширек финал, жартылай финал, финал

    Әділ Ғалиахметов, Денис Никиша

    17:00. Шорт-трек. 1000 м. Әйелдер. Іріктеу.

    Ольга Тихонова

    10 ақпан

    13:00. Шаңғы жарысы. 10 км, классикалық стиль. Әйелдер. Финал

    Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

    17:00. Фристайл-акробатика. Аралас команда. Финал

    Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан Қалмырзаева, Шерзод Хаширбаев

    11 ақпан

    13:00. Шаңғы жарысы. 15 км, классикалық стиль. Ерлер. Финал

    Виталий Пухкало, Евгений Величко

    15:00. Биатлон. Спринт, 7,5 км. Әйелдер. Финал

    Галина Вишневская-Шепоренко

    17:00. Шорт-трек. 1000 м. Әйелдер. Ширек финал, жартылай финал, финал

    Ольга Тихонова

    17:00. Шорт-трек. 500 м. Ерлер. Іріктеу

    Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Әділ Ғалиахметов

    17:00. Трамплиннен секіру. HS-140 трамплин. Ерлер. Іріктеу

    Сергей Ткаченко, Данил Васильев

    12 ақпан

    13:30. Шаңғы жарысы. Эстафета 4х5 км. Әйелдер. Финал

    Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

    14:00. Конькимен жүгіру спорты. 500 м. Ерлер. Финал

    Иван Аржаников

    15:00. Биатлон. Спринт, 10 км. Ерлер. Финал

    Александр Мухин, Владислав Киреев

    17:00. Трамплиннен секіру. HS-140 трамплин. Ерлер. Бірінші кезең, финал

    Сергей Ткаченко, Данил Васильев

    13 ақпан

    08:15, 11:15. Тау шаңғысы. Слалом гигант. Ерлер. Бірінші және екінші мүмкіндік

    Захар Кучин

    15:00. Биатлон. Із кесу, 10 км. Әйелдер. Финал

    Галина Вишневская-Шепоренко

    16:45. Биатлон. Із кесу, 12,5 км. Ерлер. Финал

    Александр Мухин, Владислав Киреев

    17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Әйелдер. Іріктеу

    Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан Қалмырзаева

    19:00. Шорт-трек. 500 метр. Ерлер. Ширек финал, финал

    Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Әділ Ғалиахметов

    19:00. Конькимен жүгіру спорты. 500 м. Әйелдер. Финал

    Екатерина Айдова

    14 ақпан

    17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Әйелдер. Финал

    Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан Қалмырзаева

    15 ақпан

    Шаңғы қоссайысы. Ерлер

    14:00 - HS-140 трамплин.

    17:00 - 10 км.

    Шыңғыс Ракпаров

    17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Ерлер. Іріктеу

    Шерзод Хаширбаев

    16 ақпан

    08:15, 11:45. Слалом. Ерлер. Бірінші және екінші мүмкіндік

    Захар Кучин

    15:00. Шаңғы жарысы. Командалық спринт. Әйелдер. Іріктеу, финал

    Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова

    15:00. Шаңғы жарысы. Командалық спринт. Ерлер. Іріктеу, финал

    Виталий Пухкало, Евгений Величко

    17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Ерлер. Финал

    Шерзод Хаширбаев

    17:30. Шорт-трек. 1500 м. Әйелдер. Ширек финал, жартылай финал, финал

    Ольга Тихонова

    17 ақпан

    14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1000 м. Әйелдер. Финал

    Екатерина Айдова, Надежда Морозов

    18 ақпан

    14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1000 м. Ерлер. Финал

    Денис Кузин, Иван Аржаников

    15:00. Биатлон. Масс-старт, 15 км. Ерлер. Финал

    Александр Мухин, Владислав Киреев

    19 ақпан

    12:00. Шаңғы жарысы. Масс-старт, 50 км. Іріктеу.

    Виталий Пухкало, Евгений Величко

    13:00. Конькимен жүгіру спорты. Масс-старт. Әйелдер. Финал

    Надежда Морозова

    13:00. Конькимен жүгіру спорты. Масс-старт. Ерлер. Финал

    Дмитрий Морозов

    15:00. Биатлон. Масс-старт, 12,5 км. Әйелдер. Финал

    Галина Вишневская-Шепоренко

    20 ақпан

    12:30. Шаңғы жарысы. Масс-старт, 30 км. Әйелдер. Іріктеу

    Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова

    Ескерту: жарыстардың басталуы Нұр-Сұлтан уақытымен көрсетілген


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