Бейжің-2022: Қазақстандық спортшылар қай күні сынға түседі
Қазақстандық олимпиадашылар алғашқы жарысын 3 ақпан күні бастайтынын осыған дейін жазған болатынбыз.
3 ақпан
16:00. Могул. Әйелдер. 1-іріктеу
Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
17:45. Могул. Ерлер. 1-іріктеу
Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
4 ақпан
17:55. Олимпиада ойындарының салтанатты ашылу рәсімі
5 ақпан
12:20. Трамплиннен секіру. Ерлер. Іріктеу
Сергей Ткаченко, Данил Васильев
13:45. Шаңғы жарысы. Скиатлон. 15 км. Әйелдер. Финал
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
14:30. Конькимен жүгіру спорты. 3000 м. Әйелдер. Финал
Надежда Морозова
16:00. Могул. Ерлер. 2-іріктеу.
Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
17:30. Финал
17:00. Шорт-трек. 1000 м. Ерлер. Іріктеу.
Әділ Ғалиахметов
18:00. Шорт-трек. Аралас эстафета. Іріктеу. Жартылай финал, финал.
Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
6 ақпан
13:00. Шаңғы жарысы. Скиатлон. 30 км. Ерлер. Финал
Виталий Пухкало, Евгений Величко
16:00. Могул. Әйелдер. 2-іріктеу. Финал
Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әміренова, Олеся Граур
17:00. Трамплиннен секіру. HS-109 трамплин. Ерлер. Алғашқы кезең, финал
Сергей Ткаченко, Данил Васильев
7 ақпан
14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1500 м. Әйелдер. Финал
Екатерина Айдова, Надежда Морозова
15:00. Биатлон. Жекелей жарыс. 15 км. Әйелдер. Финал
Галина Вишневская-Шепоренко
17:30. Шорт-трек. 1000 м. Ерлер. Ширек финал, жартылай финал, финал
Әділ Ғалиахметов
8 ақпан
14:00. Шаңғы жарысы. Спринт, еркін стиль. Әйелдер. Іріктеу, финал
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова
14:00. Шаңғы жарысы. Спринт, еркін стиль. Ерлер. Іріктеу, финал
Виталий Пухкало, Евгений Величко
14:30. Биатлон. Жекелей жарыс, 20 км. Ерлер. Финал
Александр Мухин, Владислав Киреев
14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1500 м. Ерлер. Финал
Дмитрий Морозов
9 ақпан
08:15, 11:45. Тау шаңғысы. Слалом. Әйелдер. Бірінші, екінші мүмкіндік.
Александра Троицкая
Шаңғы қоссайысы. Ерлер
14:00 - HS-109 трамплин.
17:00 - гонка на 10 км.
Шыңғыс Ракпаров
17:00. Шорт-трек. 1500 м. Ерлер. Ширек финал, жартылай финал, финал
Әділ Ғалиахметов, Денис Никиша
17:00. Шорт-трек. 1000 м. Әйелдер. Іріктеу.
Ольга Тихонова
10 ақпан
13:00. Шаңғы жарысы. 10 км, классикалық стиль. Әйелдер. Финал
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
17:00. Фристайл-акробатика. Аралас команда. Финал
Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан Қалмырзаева, Шерзод Хаширбаев
11 ақпан
13:00. Шаңғы жарысы. 15 км, классикалық стиль. Ерлер. Финал
Виталий Пухкало, Евгений Величко
15:00. Биатлон. Спринт, 7,5 км. Әйелдер. Финал
Галина Вишневская-Шепоренко
17:00. Шорт-трек. 1000 м. Әйелдер. Ширек финал, жартылай финал, финал
Ольга Тихонова
17:00. Шорт-трек. 500 м. Ерлер. Іріктеу
Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Әділ Ғалиахметов
17:00. Трамплиннен секіру. HS-140 трамплин. Ерлер. Іріктеу
Сергей Ткаченко, Данил Васильев
12 ақпан
13:30. Шаңғы жарысы. Эстафета 4х5 км. Әйелдер. Финал
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
14:00. Конькимен жүгіру спорты. 500 м. Ерлер. Финал
Иван Аржаников
15:00. Биатлон. Спринт, 10 км. Ерлер. Финал
Александр Мухин, Владислав Киреев
17:00. Трамплиннен секіру. HS-140 трамплин. Ерлер. Бірінші кезең, финал
Сергей Ткаченко, Данил Васильев
13 ақпан
08:15, 11:15. Тау шаңғысы. Слалом гигант. Ерлер. Бірінші және екінші мүмкіндік
Захар Кучин
15:00. Биатлон. Із кесу, 10 км. Әйелдер. Финал
Галина Вишневская-Шепоренко
16:45. Биатлон. Із кесу, 12,5 км. Ерлер. Финал
Александр Мухин, Владислав Киреев
17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Әйелдер. Іріктеу
Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан Қалмырзаева
19:00. Шорт-трек. 500 метр. Ерлер. Ширек финал, финал
Абзал Әжіғалиев, Денис Никиша, Әділ Ғалиахметов
19:00. Конькимен жүгіру спорты. 500 м. Әйелдер. Финал
Екатерина Айдова
14 ақпан
17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Әйелдер. Финал
Жанбота Алдабергенова, Ақмаржан Қалмырзаева
15 ақпан
Шаңғы қоссайысы. Ерлер
14:00 - HS-140 трамплин.
17:00 - 10 км.
Шыңғыс Ракпаров
17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Ерлер. Іріктеу
Шерзод Хаширбаев
16 ақпан
08:15, 11:45. Слалом. Ерлер. Бірінші және екінші мүмкіндік
Захар Кучин
15:00. Шаңғы жарысы. Командалық спринт. Әйелдер. Іріктеу, финал
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова
15:00. Шаңғы жарысы. Командалық спринт. Ерлер. Іріктеу, финал
Виталий Пухкало, Евгений Величко
17:00. Фристайл-акробатика. Акробатика. Ерлер. Финал
Шерзод Хаширбаев
17:30. Шорт-трек. 1500 м. Әйелдер. Ширек финал, жартылай финал, финал
Ольга Тихонова
17 ақпан
14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1000 м. Әйелдер. Финал
Екатерина Айдова, Надежда Морозов
18 ақпан
14:30. Конькимен жүгіру спорты. 1000 м. Ерлер. Финал
Денис Кузин, Иван Аржаников
15:00. Биатлон. Масс-старт, 15 км. Ерлер. Финал
Александр Мухин, Владислав Киреев
19 ақпан
12:00. Шаңғы жарысы. Масс-старт, 50 км. Іріктеу.
Виталий Пухкало, Евгений Величко
13:00. Конькимен жүгіру спорты. Масс-старт. Әйелдер. Финал
Надежда Морозова
13:00. Конькимен жүгіру спорты. Масс-старт. Ерлер. Финал
Дмитрий Морозов
15:00. Биатлон. Масс-старт, 12,5 км. Әйелдер. Финал
Галина Вишневская-Шепоренко
20 ақпан
12:30. Шаңғы жарысы. Масс-старт, 30 км. Әйелдер. Іріктеу
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова
Ескерту: жарыстардың басталуы Нұр-Сұлтан уақытымен көрсетілген