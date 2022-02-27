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    Украинадағы Қазақстан консулдарының байланыс телефоны мен мекенжайы жарияланды

    13:51, 27 Ақпан 2022
    Фото:
    НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Украинадағы еліміздің құрметті консулдарының байланыс телефоны мен мекенжайы жарияланды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

    Днепрдегі Қазақстанның консулдығы

    Құрметті консул: Медяник Инна Сергеевна.

    Консулдыққа қарасты округ Днепропетровская облысы

    Мекенжайы: 49000, Украина, Днепр қаласы, Дмитрия Яворницкого даңғылы 22.

    Телефон: +38 (098) 222-94-37.

    Эл.пошта: consul.kz.dp@gmail.com

    Львовтағы Қазақстан консулдығы

    Құрметті консул: Маслюк Галина Дмитриевна.

    Консулдыққа қарасты округтер Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская және Волынская облысы.

    Мекенжайы: 79016, Украина, Львов қаласы, Замкнена көшесі 3/1.

    Телефон: +38 (032) 240-36-70.

    Эл.пошта: consul@kazconsul.com.ua

    Одессадағы Қазақстан консулдығы

    Құрметті консул: Продаевич Сергей Александрович.

    Консулға қарасты округтер Одесская, Николаевская және Херсонская облысы

    Мекенжайы: 65007, Украина, Одесса қаласы, Пантелеймоновская көшесі 101/11.

    Телефон: +38 (094) 949-27-52.

    Эл.пошта: consulkzod@gmail.com

    Харьковтегі Қазақстан консулдығы

    Құрметті консул: Наджафли Эмин Муса оглы.

    Консулдыққа қарасты округтер Харьковская, Полтавская және Сумская облысы

    Мекенжайы: 61052, Украина, Харьков қаласы, Полтавский шлях көшесі 7 үй.

    Телефон: +38 (067) 190-77-77.

    Эл.пошта: consul.kz.kh@gmail.com

    Веб-сайт: consulkz.kh.ua.


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