Украинадағы Қазақстан консулдарының байланыс телефоны мен мекенжайы жарияланды
Днепрдегі Қазақстанның консулдығы
Құрметті консул: Медяник Инна Сергеевна.
Консулдыққа қарасты округ Днепропетровская облысы
Мекенжайы: 49000, Украина, Днепр қаласы, Дмитрия Яворницкого даңғылы 22.
Телефон: +38 (098) 222-94-37.
Эл.пошта: consul.kz.dp@gmail.com
Львовтағы Қазақстан консулдығы
Құрметті консул: Маслюк Галина Дмитриевна.
Консулдыққа қарасты округтер Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская және Волынская облысы.
Мекенжайы: 79016, Украина, Львов қаласы, Замкнена көшесі 3/1.
Телефон: +38 (032) 240-36-70.
Эл.пошта: consul@kazconsul.com.ua
Одессадағы Қазақстан консулдығы
Құрметті консул: Продаевич Сергей Александрович.
Консулға қарасты округтер Одесская, Николаевская және Херсонская облысы
Мекенжайы: 65007, Украина, Одесса қаласы, Пантелеймоновская көшесі 101/11.
Телефон: +38 (094) 949-27-52.
Эл.пошта: consulkzod@gmail.com
Харьковтегі Қазақстан консулдығы
Құрметті консул: Наджафли Эмин Муса оглы.
Консулдыққа қарасты округтер Харьковская, Полтавская және Сумская облысы
Мекенжайы: 61052, Украина, Харьков қаласы, Полтавский шлях көшесі 7 үй.
Телефон: +38 (067) 190-77-77.
Эл.пошта: consul.kz.kh@gmail.com
Веб-сайт: consulkz.kh.ua.