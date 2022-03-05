Украинаның шығысынан батысына баратын жолаушыларды пойыздар тегін тасымалдайды
Енді қауіпті аймақтардан кеткісі келетін жолаушылар мынадай бағыттар бойынша пойыздармен тегін жүре алады:
№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск (Kostiantynivka - Ivano-Frankivsk) №3/4 Запорожье - Ужгород (Запорожье - Ужгород)
№5/6 Мариуполь - Рахов (Mariupol - Rakhiv)
№7/8 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)
№15/16 Харьков - Рахов (Kharkiv - Rakhiv)
№17/18 Харьков - Ужгород (Kharkiv - Uzhhorod) №21/22 Харьков - Трускавец (Kharkiv - Truskavets)
№25/26 Одесса - Рахов (Odessa - Rakhiv)
№29/30 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)
№31/32 Кривой Рог – Ужгород (Kryvyi Rih – Uzhhorod)
№35/36 Одесса - Перемышль (Odessa - Przemyśl)
№37/38 Одесса - Ужгород (Odessa - Ужгород)
№41/42 Днепр – Трускавец (Dnipro - Truskavets)
№45/46 Краматорск - Ужгород (Краматорск - Ужгород)
№49/50 Киев - Трускавец (Kyiv - Truskavets)
№55/56 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv) №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп (Kyiv - Vorokhta, Chop)
№77/78 Одесса – Ковель (Odessa – Kovel)
№81/82 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)
№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье) (Novooleksiyivka - Lviv, Kovel (runs to Zaporizhia)
№91/92 Киев – Львов (Kyiv – Lviv)
№95/96 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)
№97/98 Киев - Ковель (Kyiv - Kovel)
№114/113-142/141 Лиман – Львов (Lyman – Lviv)
№119/120 Запорожье - Львов (Zaporozhye - Lviv)
№129/130 Кременчуг – Ворохта (Kremenchug – Vorokhta)
№149/150 Полтава – Черновцы (Poltava – Chernivtsi)
№135/136 Одесса - Черновцы (Odessa - Chernivtsi)
№249/250 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)
№749/750 Киев - Ивано-Франковск (Kyiv - Ivano-Frankivsk)
№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)
№ 715 Дарница - Киев Пас - Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)
№ 723 Харьков – Львов (Kharkiv - Lviv) № 747 Киев – Тернополь. (Kyiv – Тернопил)
«Бұл бағытағы пойыздарға бірінші кезекте балалар, әйелдер мен қарттар отырғызылады. Пойыздардың жүру уақытта елде қалыптасқан жағдайға байланысты»,-делінген хабарламада.