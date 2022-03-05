  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • Әлемде

    Оқиға

    Қазақстан

    Саясат

    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
  • Агенттік туралы
  • Жарнама
  • Фотосайт
  • Тегтер
  • Байланыс
  • Әріптестеріміз
  • Сайт картасы
    •

    Украинаның шығысынан батысына баратын жолаушыларды пойыздар тегін тасымалдайды

    18:53, 05 Наурыз 2022
    Фото: None
    КИЕВ. ҚазАқпарат - «Украина темір жолдары» елдің шығысынан батысына баратын пойыздарды эвакуациялық деп жариялап, оларға билет сатылмайтын болды. Бұл туралы «ҚазАқпарат» Қазақстанның Украинадағы елшілігінің Telegram-каналына сілтеме жасап хабарлайды.

    Енді қауіпті аймақтардан кеткісі келетін жолаушылар мынадай бағыттар бойынша пойыздармен тегін жүре алады:

    №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск (Kostiantynivka - Ivano-Frankivsk) №3/4 Запорожье - Ужгород (Запорожье - Ужгород)

    №5/6 Мариуполь - Рахов (Mariupol - Rakhiv)

    №7/8 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

    №15/16 Харьков - Рахов (Kharkiv - Rakhiv)

    №17/18 Харьков - Ужгород (Kharkiv - Uzhhorod) №21/22 Харьков - Трускавец (Kharkiv - Truskavets)

    №25/26 Одесса - Рахов (Odessa - Rakhiv)

    №29/30 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

    №31/32 Кривой Рог – Ужгород (Kryvyi Rih – Uzhhorod)

    №35/36 Одесса - Перемышль (Odessa - Przemyśl)

    №37/38 Одесса - Ужгород (Odessa - Ужгород)

    №41/42 Днепр – Трускавец (Dnipro - Truskavets)

    №45/46 Краматорск - Ужгород (Краматорск - Ужгород)

    №49/50 Киев - Трускавец (Kyiv - Truskavets)

    №55/56 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv) №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп (Kyiv - Vorokhta, Chop)

    №77/78 Одесса – Ковель (Odessa – Kovel)

    №81/82 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

    №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье) (Novooleksiyivka - Lviv, Kovel (runs to Zaporizhia)

    №91/92 Киев – Львов (Kyiv – Lviv)

    №95/96 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)

    №97/98 Киев - Ковель (Kyiv - Kovel)

    №114/113-142/141 Лиман – Львов (Lyman – Lviv)

    №119/120 Запорожье - Львов (Zaporozhye - Lviv)

    №129/130 Кременчуг – Ворохта (Kremenchug – Vorokhta)

    №149/150 Полтава – Черновцы (Poltava – Chernivtsi)

    №135/136 Одесса - Черновцы (Odessa - Chernivtsi)

    №249/250 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

    №749/750 Киев - Ивано-Франковск (Kyiv - Ivano-Frankivsk)

    № 705 Дарница – Киев Пас – Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

    № 715 Дарница - Киев Пас - Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

    № 723 Харьков – Львов (Kharkiv - Lviv) № 747 Киев – Тернополь. (Kyiv – Тернопил)

    «Бұл бағытағы пойыздарға бірінші кезекте балалар, әйелдер мен қарттар отырғызылады. Пойыздардың жүру уақытта елде қалыптасқан жағдайға байланысты»,-делінген хабарламада.



    Тегтер
    Пойыз Украина Жол Қоғам
    Сейчас читают
    Одан да көп жаңалықтар біздің Телеграм-арнамызда!