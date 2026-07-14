1 қазанға дейін кімдер мүлік салығын төлеуі тиіс
АСТАНА.KAZINFORM - Алдағы күндері Қостанай облысында 266 мыңнан астам мүлік иесі 2025 жылға есептелген мүлік салығы туралы хабарлама алады.
Мемлекеттік кіріс департаментінің мәліметі бойынша, төлем 2026 жылдың 1 қазанынан кешіктірілмей төленуі тиіс.
Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кіріс департаменті хабарламалар алдағы күндері жіберіле бастайтынын хабарлады. Салық сомасы туралы ақпарат eSalyq Azamat мобильді қосымшасы, мемлекеттік кіріс агенттігінің қызметтері және екінші деңгейлі банк мобильді қосымшаларындағы push-хабарламалар түрінде жіберіледі.
Мүлік иелері 2025 жылға арналған жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеуі тиіс. Төлем мерзімі - 2026 жылдың 1 қазаны.
Ведомство салықты мемлекеттік кіріс агенттіктері есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей «Азаматтарға арналған үкімет» ҰӘҚ ақпараты негізінде есептейтінін түсіндірді. Егер хабарлама сатылған мүлік үшін алынған болса немесе жеке тұлға меншік иесі болмаса, олар мүлік туралы ақпаратты тексеру үшін «Азаматтарға арналған үкімет» ҰӘҚ-ға хабарласуы керек. Ақпарат жаңартылғаннан кейін, мемлекеттік кіріс органдары қажет болса, салықты қайта есептейді.
Бірлескен меншіктегі мүліктер үшін салық төлеуші меншік иелерінің бірі болуы мүмкін.
Салық салу және жеңілдіктер бойынша түсінік алу үшін мүлік орналасқан жердегі мемлекеттік кіріс департаментіне хабарласыңыз.
Ведомство сонымен қатар салық жеңілдіктері азаматтардың белгілі бір санаттарына, соның ішінде Кеңес Одағының Батырларына, Социалистік Еңбек ерлеріне, ардагерлерге, мүгедектерге, көпбалалы аналар, жалғыз тұратын зейнеткерлерге және Салық кодексінде анықталған басқа да санаттар үшін көзделгенін еске салды.
Облыс тұрғындарына хабарламаны тез арада қарап шығуға және салықты белгіленген мерзімге дейін төлеуге кеңес беріледі.
Елдің барлық аймақтарының тұрғындары 2025 жылға есептелген мүлік салығына қатысты ұқсас хабарламалар алады.
Бұған дейін Жаңа Салық кодексіне сәйкес, пайдаланылмаған негізгі салық шегерімдері келесі айларға ауыстырылмайтыны жарияланған болатын.