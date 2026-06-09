105 елдің азаматы Қазақстанға электронды визамен кіре алады — ҚР ІІМ
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда туризмді дамыту үшін шетелдік қонақтардың елге келуі мен Қазақстанда болу тәртіптері жеңілдетілді. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ержан Сәденов Үкімет отырысында мәлімдеді.
Министрдің айтуынша, негізгі туристік аймақтарда демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары жүйелі жүргізіліп келеді. Туристер қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 18 аймақтың көрікті жерлері мен ұлттық саябақтарында туристік полиция бөлімшелері қызмет атқарады. Қызметкерлер шет тілдерін меңгерген. Олар туристерге консультация беріп, заңсыз жеке тасымалдаудың жолын кеседі.
— Бүгінде 105 елдің азаматтары елшіліктерге жүгінбей-ақ, электрондық виза арқылы Қазақстанға кіре алады. Сонымен бірге, IT-мамандарға арналған Digital Nomad Visa және туристерге арналған Neo Nomad Visa беру ұйымдастырылды. Қабылдаушы тарап шетелдік азаматтың келуі туралы хабарламаны онлайн форматта жолдайды, — деп атап өтті Ержан Сәденов.
Сондай-ақ әуежайларда және ірі шекара өткелдерінде QR-коды бар «туристік карталар» беріледі. Онда елімізде болу ережелері, шұғыл қызметтер мен байланыс операторлары туралы қажетті ақпарат орналастырылған.
— Көші-қон қызметтерінің ауқымын кеңейту мақсатында QazETA мобильді қосымшасы әзірленуде. Оның көмегімен шетелдіктер ЖСН алуға және көші қон саласындағы көптеген қызметтерге қол жеткізе алады. Қазір Парламентте тиісті түзетулер қаралып жатыр, — деді сала министрі.
Айта кетейік, Қазақстанның туристік орындарына апаратын жолдар жөндеуден өтіп жатыр. Биыл Алматы-Өскемен жолындағы жұмыстар аяқталып, жол жүру уақыты 4 сағатқа қысқарған.
Оған қоса, Қазақстанның 124 вокзалы жаңғыртудан өтіп, жаңадан салынып жатыр. Қазір Көкшетау, Бурабай курорты, Қонаев, Көктума, Ақши, Манкент, және Балқаш-2 вокзалдарында жұмыстар аяқталды.
Сұраныстың артуына байланысты елдегі туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз жүре бастайды.