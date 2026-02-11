KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:00, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    11 ақпанда елдегі қай жолдарда қозғалыс тәртібі өзгерді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    дорога закрыта, снег, автомобиль, метель, боран, қар
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, қолайсыз ауа райына байланысты елдің бірнеше өңіріндегі жолдар жабық:

    Қарағанды облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 248–592-шақырым (Атамекен ауылынан – Балқаш қаласына дейін);

    • «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті», 970-1064-шақырым (Қарағанды – Молодежный);

    • «Астана – Қарағанды – Алматы», 92–164-шақырым (Ақмола обл. шекарасы — Теміртау бақылау-өткізу пункті).

    Ақмола облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы», 30-92-шақырым (Жібек жолы БӨП – Қарағанды обл. шекарасы).

    Абай облысы

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы», 587-733-шақырым, (Павлодар облысы шекарасынан – Семей қаласына дейін;

    • осы автожолдың 756-906-шақырым аралығы (Семей қаласы – Қалбатау ауылы).

    Жамбыл облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы», 534–593-шақырым (Айша бибі ауылынан – Түркістан облысы шекарасына дейін).

    Түркістан облысы

    • осы автожолдың 593-654-шақырым аралығы (Жамбыл облысы шекарасынан – Машат ауылына дейін).

    Павлодар облысы

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы», 426-587-шақырым (Кенжекөл ауылынан – Абай облысы шекарасына дейін).

    Қосымша шектеу

    • ШҚО-дағы Осинов асуында 46-66-шақырым аралығында тіркемесі бар жүк көліктерінің қозғалыс шектелді.

    Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанның басым бөлігінде тұман түсіп, жел екпіні күшейетінін болжаған еді.

     

    Тегтер:
    Ауа райы Жол Көлік
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар