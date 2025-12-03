KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:51, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    13 өңірде 663 мектеп қашықтан оқыту форматына ауыстырылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Оқу-ағарту министрлігі еліміздің бірнеше өңірінде мектептердің қашықтан оқыту форматына ауыстырылғаны туралы ақпарат таратты. 

    13 өңірде 663 мектеп қашықтан оқыту форматына ауыстырылды
    Фото: freepik.com

    Ведомствоның мәліметінше, 2025 жылғы 2 желтоқсандағы жағдай бойынша республика бойынша 13 өңірде 663 мектеп пен 6784 сынып онлайн оқуға көшірілген. 

    Министрлік ұсынған өңірлік деректер төмендегідей:

    1. Қостанай облысы — 167 мектеп, 2727 сынып
    2. Солтүстік Қазақстан облысы — 64 мектеп, 247 сынып
    3. Ұлытау облысы — 15 мектеп, 93 сынып
    4. Маңғыстау облысы — 1 мектеп, 1 сынып
    5. Ақмола облысы — 58 мектеп, 268 сынып
    6. Батыс Қазақстан облысы — 3 мектеп, 6 сынып
    7. Жамбыл облысы — 20 мектеп, 986 сынып
    8. Астана қаласы — 46 мектеп, 462 сынып
    9. Шығыс Қазақстан облысы — 119 мектеп, 1034 сынып
    10. Абай облысы — 48 мектеп, 299 сынып
    11. Қарағанды облысы — 47 мектеп, 260 сынып
    12. Атырау облысы — 18 мектеп, 94 сынып
    13. Павлодар облысы — 57 мектеп, 307 сынып.

    Бұған дейін Қазақстанда 900 мектеп қашықтан оқытуға көшкенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Оқушы Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі Тұмау Вирус Қашықтан оқыту ЖРВИ
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар