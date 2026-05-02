KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    14 жасар Ахмади Мақанов Қытайдағы турнирдің жеңімпазы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 14 жастағы Ахмади Мақанов Қытайдың Чэнду қаласында мәресіне жеткен ITF World Tennis Tour Juniors J60 турнирінде озық шықты.

    теннис
    Фото: ҚТФ

    Ахмади финалда Қытай Тайбэйінің өкілі К.Маодан басым түсті. Тартысты өткен матчта А.Мақанов 6:2, 6:4 есебімен жеңіске жетті.

    А.Мақанов 2025 жылдың қорытындысы бойынша Еуропа теннис қауымдастығының (Tennis Europe Tour) беделді «Жылдың үздік шетелдік ойыншысы» марапатына ие болған еді. 

    Тағы бір қазақстандық, WTA рейтингісінде 1 465-орында тұрған Сандуғаш Кенжебаева жұптық сында Луан (Қытай) ITF W15 турнирінің финалына дейін жетті.

    Қазақстандық спортшы ресейлік Мария Калякинамен бірге финалда қытайлықтар Чэнь Ижу – Ма Жосимен чемпиондық атаққа таласты.

    Соңғы бәсекеде қазақстандық-ресейлік жұп 5:7, 6:4, 9:11 есебімен есе жіберді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Сандуғаш Кенжебаеваның Қытайдағы турнирдің финалына шыққанын жазған едік. 

    Сондай-ақ қазақстандық теннисшілер Испаниядағы жарыста үздік шықты.

    Спорт Теннис Қытай
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар