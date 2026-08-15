Астанада 15-16 тамыз күндері қайда баруға болады
АСТАНА.KAZINFORM — Автофестиваль, рок-концерттер, қайықтағы техно кештер және қазақ күресінің ең үздіктері — алдағы демалыс күндері Астанада қайда баруға болатыны туралы Kazinform тілшісінің шолуында.
Автоспорт
15 және 16 тамызда «Арғымақ» автомобиль және мотоцикл әуесқойлары үшін үлкен алаңға айналады. BRD AUTO SHOW және FESTIVAL 200-ден астам автомобиль мен мотоциклді, автоспорт әуесқойларын, автомобиль қауымдастықтарының басын біріктіреді.
Ұйымдастырушылар тек көлік көрмесін ғана емес, сонымен қатар шоу бағдарламасын, ойын-сауық және заманауи автомобиль технологиясымен таныстырмақшы.
Есіл өзеніндегі техно-рейв
Ерекше форматтағы демалыс жоспарласаңыз, NOISE: ELECTROBOAT-қа барыңыз. Бұл жолы әдемі кеш әдеттегі клубтық орындардан тыс — техно-рейв қайықта өтеді.
Музыка, су және Есіл өзенінің үстіндегі күннің батуы — ұйымдастырушылар кешті дәл осылай өткізуді ұсынады.
Негізінде, бұл қараңғы батпай тұрып басталатын іңір кезіндегі кеш.
Жаңаша дыбысталатын рок классика
Жанды дауыстағы музыканы ұнататындар үшін Tynda.music рок-тобының орындауындағы рок-концерт. Таныс композициялар жанды аспаптармен және рок музыканың әуезді үнімен ойнатылады.
Ұйымдастырушылар дыбыстың, классикалық хиттердің және рок-концерт атмосферасының тамаша үйлестірілетініне уәде береді.
Цой әндерін жатқа білетіндер үшін…
Виктор Цойдың музыкасы ұзақ уақыт бойы өз заманының саундтрегінен артық болды. «Цой кешінде» көрермен оның әндерін тікелей орындау арқылы дәуірдің атмосферасына қайта енеді.
Бұл таныс композицияларды еске түсіру, оларды сахнада тікелей эфирде тыңдау және Цой әндерін ұнататындармен бір толқында бірге кеш өткізу мүмкіндігі.
Colorit WHITE FEST-те өнер көрсетеді
WHITE FEST тамыз айындағы концерттер сериясы White Lounge & Club-та жалғасады. Осы сенбіде Colorit қонақтар үшін өнер көрсетеді.
Концерттен басқа, бағдарламада диджейлік сеттер, жарық шоуы және GO-GO қойылымдары болады — сенбі кешін клубтық атмосферада өткізуді жоспарлап отырғандар үшін таптырмас мүмкіндік.
Кім Qazaqstan Barysy атанады?
15 тамызда Ж.Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Qazaqstan Barysy ұлттық турнирінің финалдық кезеңінің жеңімпазы анықталады. Қазақстан аймақтарының атынан өнер көрсететін ең үздік балуандар боз кілемге шығады.
Қазақ күресіндегі ең беделді марапаттардың бірі — «Тайтұяқты» кім жеңіп алады. Ұлттық спорт жанкүйерлері үшін бұл демалыс күндерінің ең жарқын сәттерінің бірі болмақ.
«Зүлейха»: шарасыздықтан туған махаббат
15 тамызда Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық-драма театрында «Зүлейха» театрландырылған қойылымы өтеді. Онда үйреншікті әлемінен бір сәтте айырылып қалатын әйелдің оқиғасы баяндалады.
Күйеуі қайтыс болып, үйінен айырылғаннан кейін, басты кейіпкер қатал өмірмен бетпе-бет келеді, өмір үшін күресуге мәжбүр болады, бірақ дәл осы сынақтар арқылы Зүлейха еркіндік, күш және махаббат табады. Спектакль адамның қадір-қасиеті және ең қиын жағдайларда да өзін сақтай білу қабілетін тамаша жеткізеді.
«Қоштасқым келмейді...»
Жексенбі күні жас көрермендер музыкалық театры «Қоштасқым келмейді…» пьесасын ұсынады. Оқиға қарым-қатынастарын тоқтатып, ажырасу үшін сотқа жүгінуге шешім қабылдаған сегіз отбасы туралы.
Судья ерлі-зайыптыны татуластыруға тырысады, бірақ әр кейіпкер отбасылық өмірді әртүрлі елестетеді. Спектакль көрерменін жақын адамын естуді тоқтатса, жоғалту қаншалықты оңай және кейде алғашқы болып қадам жасау қаншалықты қиын екені туралы ойлануға мәжбүр етеді.