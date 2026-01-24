KZ
    19:41, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    18 жастағы Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде чемпион атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов жұптық сында Манакор (Испания) ITF M15 турнирінде топ жарды.

    Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің 1/8 финалына жолдама алды
    Фото: ҰОК

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген Ә.Омарханов америкалық Гэвин Янгпен бірге төрт матч өткізді.

    Қазақстандық-америкалық дуэт жартылай финалда ұлыбританиялықтар Джо Литер — Маркус Вальтерстен 6:2, 6:3 есебімен басым түсті.

    Соңғы бәсекеде аустралиялық Тай Хост — ресейлік Егор Плешивцевпен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Бірінші партия 7:5 есебімен аустралиялық-ресейлік жұптың еншісіне жазылды. 

    Екіншісінде Омарханов — Янг есе қайырды — 6:3. Содан кейін супер тай-брейкте жеңісті жұлып алды — 10:8.

    Әмір Омарханов жекелей сында екінші айналымда тартысты матчта болгариялық, 17 жастағы Иван Ивановқа жол берді — 5:7, 7:6 (7:3), 3:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Заңғар Нұрланұлының алғашқы матчында жеңіске жеткенін жазған едік.

    Сондай-ақ қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста топ жарды.

    Аустралия чемпионатында Елена Рыбакина төртінші айналымға жолдама алды.

