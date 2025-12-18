KZ
    08:46, 18 Желтоқсан 2025

    18 желтоқсанда елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    9 облыстағы автожолдардың 42 учаскесінде көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    2025 жылғы 18 желтоқсан сағат 08:00-де еліміздің бірнеше өңіріндегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылды.

    Ақтөбе облысы

    • «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 526-705-шақырым аралығы (Батыс Қазақстан облысы шекарасынан Маржанбұлақ ауылына дейін);

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 22-99-шақырымы (Экоойл ЖҚС – Жайсан өткізі пунктіне дейін);

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240-шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).

    Батыс Қазақстан облысы

    • «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 273-526-шақырым арылығы (Барбастау ауылынан Ақтөбе облысы шекарасына дейін);

    • «Атырау – Орал – РФ шекарасы» автожолының 189-492-шақырым арылығы (Атырау облысы шекарасынан Орал қаласына дейін).

    Атырау облысы

    • «Атырау – Орал – РФ шекарасы» автожолының 178-189-шақырым арылығы (Индер ауылынан Батыс Қазақстан облысы шекарасына дейін).

    Қызылорда облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362-шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе облысының шекарасынан Арал қаласына дейін).

    Жабық жолдар

    Ақтөбе облысы

    • «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолының 104-337-шақырым аралығындағы учаскесінде (Қандыағаш қаласынан Атырау облысы шекарасына дейін) жүк және қоғамдық көлік түріне қозғалысы шектелді.

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-1240-шақырым аралығы (Эко Ойл жанармай стансасы - Қызылорда облысының шекарасына дейін);

    Атырау облысы

    • «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолының 337-346-шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе облысы шекарасынан Сағыз ауылына дейін) жүк және қоғамдық көлік түрлеріне қозғалыс шектелді.

    Батыс Қазақстан облысы

    • «Атырау – Орал – РФ шек.» 189-492-шақырым аралығы (Атырау облысының шекарасынан Орал қаласына дейін) жүк және қоғамдық көлік үшін қозғалыс шектелді.

    Еске салайық, бұған дейін синоптиктер ауа райына байланысты еліміздің 14 өңірінде ескерту жариялаған еді.

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
