Ауа райына байланысты еліміздің 14 өңірінде ескерту жарияланды
Қазгидромет 13 желтоқсанда қолайсыз ауа райына байланысты Қазақстанның 14 өңірінде ескерту жариялады, деп хабарлайды Kazinform «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Ақмола облысында қар жауып, бұрқасын болады. Желдің жылдамдығы – 15–20 м/с.
Күндіз Қарағанды облысының батысы, солтүстігі және шығысында қар жауады. Түнде және таңертең аталған өңірдің солтүстігі мен шығысында тұман түседі.
Солтүстік Қазақстан облысында қар жауып, бұрқасын күтіледі. Ал өңірдің батыс бөлігінде тұман түсуы ықтимал. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Таңертең және түнде Қостанай облысының солтүстігі мен шығысында қар түседі. Бұрқасын күтіледі. Аталған өңірдің батысы мен солтүстігінде тұман түсіп, 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде қар жауып, бұрқасын соғады. Түнде және таңертең солтүстік және оңтүстік аймақта тұман түседі. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Алматы облысының таулы аймақтарында күндіз қар жауады, көктайғақ болады, тұман түседі. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Жетісу облысының орталығы мен таулы аймақтарында тұман түсіп, көктайғақ болады. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Жамбыл облысында қар жауады деп болжанып отыр. Бұрқасын күтіледі, тұман түсіп, көктайғақ болуы ықтимал. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Түркістан облысының таулы аймақтарында түнде қар жауып, оңтүстік бөлігінде жаяу бұрқасын, батысы мен оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіліп отыр. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Шымкентте тұман түседі.
Қызылорда облысында тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының батысы, солтүстігі және шығысында қар жауып, бұрқасын болады. Аталған өңірдің оңтүстігінде тұман түседі.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстік-батысында күндіз қар жауады. 15–20 м/с жылдамдықпен жел соғады.
Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында тұман түсіп, көктайғақ болады.
Атырау облысының оңтүстігі мен шығысында тұман түсуі ықимал. Көктайғақ күтіліп отыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін үш өңірде ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жазғанбыз.