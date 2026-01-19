19 қаңтарда республика жолдарындағы ахуал қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, ауа райының күрт нашарлауына, яғни температураның 30-40 градусқа дейін төмендеуіне байланысты жолаушылар автобустары мен дизель қозғалтқышы бар көліктер үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.
Шығыс Қазақстан облысы
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы»,
1013-1062 және 1104-1212-шақырым;
• «Өскемен – Семей», 10-103-шақырым;
• KZ16-02 «Өскемен – Риддер – РФ шекарасы», 15-105-шақырым;
• KZ16-03 «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы – Қалжыр – Марқакөл», 0-124-шақырым;
• KAZ16-01 «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары», 7-450-шақырым;
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы», 1103-1321-шақырым.
Абай облысы
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – РФ шекарасы», 971-1013- шақырым;
• «Өскемен – Семей», 103-198-шақырым;
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы», 1087-1103-шақырым.
Ал мына өңірлерде көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді:
Жетісу облысы
• «Үшарал – Достық – ҚХР шекарасы», 84-164-шақырым (Көктұма стансасы – Достық стансасы).
Атырау облысы
• «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы», 621-841-шақырым (Атырау қаласы – Құрманғазы кенті).
Павлодар облысы
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығының бір бөлігі жабық.
Қалқаман ауылына кіреберіс пен Астана бағытына шығатын жол уақытша жабылды.
Еске салайық, бұған дейін 19 қаңтарда Қазақстан бойынша аяз күшейіп, боран соғатынын жазғанбыз.