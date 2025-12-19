KZ
    19 желтоқсанда республика бойынша қай жолдар жабық тұр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Маңғыстау облысы

    • Республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332-632-шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылды.

    Ақтөбе облысы

    • «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автомобиль жолының 0-234-шақырым аралығындағы Қарабұтақ елді мекенінен Қостанай облысының шекарасына дейін;
    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240-шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).

    Қостанай облысы

    • «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автомобиль жолының 234-385-шақырым аралығы Ақтөбе облысы шекарасынан Денисовка елді мекеніне дейін.

    Қызылорда облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362-шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).

    Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 19 желтоқсанда Астана мен елдің 16 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.

