19 желтоқсанда республика бойынша қай жолдар жабық тұр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Маңғыстау облысы
• Республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332-632-шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылды.
Ақтөбе облысы
• «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автомобиль жолының 0-234-шақырым аралығындағы Қарабұтақ елді мекенінен Қостанай облысының шекарасына дейін;
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240-шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).
Қостанай облысы
• «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автомобиль жолының 234-385-шақырым аралығы Ақтөбе облысы шекарасынан Денисовка елді мекеніне дейін.
Қызылорда облысы
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362-шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 19 желтоқсанда Астана мен елдің 16 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.