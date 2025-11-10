2 млн га пайдаланылмаған жер мерзімінен бұрын мемлекет меншігіне қайтарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қайтарылған жерлердің 704,7 мың гектары халыққа берілді. Бұл туралы АШМ баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында жер ресурстарын тиімді пайдаланудың маңыздылығын атап өтті.
— Елдің дамуы мен азаматтардың әл-ауқаты үшін қызмет етуі тиіс стратегиялық ресурс — бұл, сөзсіз, жер. Мен пайдаланылмай жатқан және заңсыз берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қайтарып, оларды қайта бөлу жөнінде ауқымды жұмысты бастадым. Жер иесіз қалмауы керек, оны тек оның қадірін білетіндерге беру қажет, — деді Президент.
Осы тапсырма аясында 2025 жылы Ауыл шаруашылығы министрлігі мақсатына сай пайдаланылмаған немесе заң бұзушылықтармен берілген жерлерді қайтару жөніндегі жоспарды мерзімінен бұрын орындады.
Жұмыс республикалық, облыстық және аудандық деңгейлерде жүйелі түрде жүргізілді. Бақылау мақсатында Жерді қайта бөлу жөніндегі республикалық комиссия және облыстық ведомствоаралық жұмыс топтары құрылды.
Жыл ішінде республикалық комиссияның 3 және облыстық жұмыс топтарының 42 отырысы өтіп, тексеру нәтижелері мен алдағы шаралар талқыланды.
Тексеру 2,2 млн гектар жерді қамтыды: 1,8 млн гектар бойынша 1 286 ұйғарым берілді, 281,4 мың гектар жерге қатысты сот процестері жалғасып жатыр, ал бұрын пайдаланылмаған 464,7 мың гектар жерді жер пайдаланушылар өз бетімен игере бастады.
Қайтарылған жерлердің 704,7 мың гектары халыққа берілді: оның ішінде 176,6 мың гектары — қоғамдық жайылымдар, 528,1 мың гектары — ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне конкурс арқылы бөлінді.
«Жер аманаты» комиссиясы мен «AMANAT» партиясы процесстің ашықтығын және қоғамның қатысуын қамтамасыз етті.
Жоспардың мерзімінен бұрын орындалуы жер ресурстарымен жұмыс істеудің тиімділігін, жерді ұтымды пайдалану үшін жағдай жасалғанын және Қазақстан ауыл шаруашылығының одан әрі дамуына серпін берілгенін көрсетеді.
Айта кетелік Алматыда мемлекет мұқтажына тағы 32 жер телімі алынатыны туралы жазған едік.