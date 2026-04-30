2022 жылдан бастап оқуға түскен медицина мамандары жаңа жүйе бойынша жұмыс істейді
АСТАНА. KAZINFORM - Денсаулық сақтау министрлігі жас мамандардың пациенттермен ертерек жұмыс істеуін қамтамасыз ету және олардың клиникалық практикағп даярлығын арттыру мақсатында дәрігерлерді даярлау жүйесін жаңартуды жоспарлап отыр.
Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, тиісті нормалар биылғы 29 сәуірде Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде талқылауы басталған заң жобасында қарастырылған.
Өзгерістер 2022 жылдан бастап медициналық жоғары оқу орындарына түскен студенттерге қатысты болады. Бұған дейін қабылданған студенттер үшін оқу шарттары өзгеріссіз қалады: олар қолданыстағы бағдарламалар бойынша білім алып, белгіленген тәртіппен мамандыққа шығады.
Реформалардың қажеттілігі қолданыстағы даярлау моделіндегі шектеулермен байланысты. Қазіргі уақытта оқу ұзақтығы 6 жылды құрайды, оған интернатура мен магистратура элементтері кіреді, алайда түлектердің практикалық даярлығы жеткіліксіз деңгейде қалып отыр.
Сонымен қатар, диплом алғаннан кейін түлектер резидентурадан өтпей дәрігер ретінде жұмыс істеуге құқылы емес, ал резидентураға бөлінетін гранттар саны шектеулі. Бұл жағдай көп жылдық оқуға қарамастан, кейбір түлектердің бірден кәсіби қызметін бастай алмауына әкеледі.
Реформа шеңберінде барынша логикалық және практикаға бағытталған модельге көшу ұсынылады. 2022 жылдан бастап оқуға түскен түлектер оқуын және интернатураны аяқтағаннан кейін резидентурадан міндетті түрде өтпей-ақ еңбек қызметін бастай алады.
Оларға алты базалық бағыт: жалпы дәрігерлік практика, терапия, педиатрия, хирургия, акушерия және гинекология, балалар хирургиясы бойынша жұмыс істеу құқығы беріледі.
- Оқыту мазмұны да елеулі түрде өзгереді. Интернатура толыққанды клиникалық практика мәртебесіне ие болады: интерн-дәрігер тәлімгердің жетекшілігімен жұмыс істеп, пациенттерді емдеуге қатысады, медициналық ақпараттық жүйелерге қол жеткізеді және еңбекақы алады. Осылайша, интернатура формалды кезең болудан қалып, даярлау жүйесінің негізгі элементіне айналады, -делінен хабарламада.
Сондай-ақ онда резидентура сақталатыны, алайда оның рөлі өзгеретіні айтылған. Енді ол тар бейінді мамандану үшін тереңдетілген даярлық кезеңі болады.
Министрлікте атап өткендей, енгізілетін өзгерістер дәрігердің кәсіби дамуының түсінікті әрі жүйелі траекториясын қалыптастыруға, жас мамандардың денсаулық сақтау жүйесіне тезірек қосылуына және кадрлық әлеуетті, әсіресе медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде және өңірлерде күшейтуге мүмкіндік береді.
Реформалардың басты мақсаты – медициналық көмектің сапасын арттыру. Министрлікте атап өткендей, пациент үшін дәрігердің тек дипломының болуы ғана емес, оның практикалық жұмысқа дайын болуы аса маңызды.
