2025 жылы Президент Әкімшілігіне 82,5 мың өтініш келіп түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгінде азаматтардың талап-тілегін сапалы қарау үшін eOtinish жүйесінде толық цифрлық инфрақұрылым жасақталды. Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өзінің Telegram арнасында хабарлады.
— Маңызды жұмыс бағыттарының бірі — «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге асыру. 2025 жылы Президент Әкімшілігіне 82,5 мың өтініш келіп түсті. Бүгінде азаматтардың талап-тілегін сапалы қарау үшін eOtinish жүйесінде толық цифрлық инфрақұрылым жасақталды. Оған 50 мың ұйым және 320 мың қызметкер қосылды, — деп жазды Руслан Желдібай.
Оның айтуынша, елімізде өтініштерді қарау үдерісі ұдайы жетілдіріліп отырады.
— Жасанды интеллект элементтері енгізіліп, АҚШ, Оңтүстік Корея және Сингапур секілді озық елдердің цифрлық үкімет тәжірибесі зерделеніп жатыр. Диалог офлайн-форматта да жүреді. Өңірлерде азаматтардан өтініш қабылдайтын 150-ден астам орталық жұмыс істейді. Биыл 360 мыңнан аса адамға тиісті көмек көрсетілді, — деп түйіндеді ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы.
