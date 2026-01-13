2025 жылы Ресейдегі жаңа автокөлік нарығы 15%-ға төмендеді
МӘСКЕУ.«KAZINFORM» - 2025 жылдың қорытындысы бойынша Ресейде жаңа жеңіл автокөліктердің сатылымы 15,6%-ға қысқарып, 1,326 млн данаға жетті.
Бұл туралы «Автостат» деректері хабарлайды. Аталған көрсеткіш агенттіктің 7%-дық болжамынан (1,43 млн) төмен. Бұл жөнінде «Коммерсантъ»-қа сілтеме жасаған агенттік тілшісі хабарлайды.
Материалда құлдыраудың негізгі себептері ретінде жоғары базалық мөлшерлеме мен утильалымның өсуі аталады.
Дилерлердің пікірінше, мәселе автонесиелер бойынша пайыздардың тым жоғары болуында ғана емес. Базалық мөлшерлеменің жоғары деңгейі әлеуетті сатып алушыларды банктердің депозиттер бойынша тиімді ұсыныстарын пайдалануға итермелеген.
Сонымен қатар, несие мен лизинг бойынша мөлшерлемелердің жоғары болуына байланысты сатылымды қаржыландыру қымбаттады. Бұған қоса, нарықтан кеткен брендтердің қайта оралуы мүмкін деген «сыбыстар» да сұранысты тежеген. Теріс динамикаға 2025 жылдың төртінші тоқсанында кейбір модельдердің тапшылығы да әсер етті.
Айта кету керек, сатылым 24,4%-ға төмендегеніне қарамастан, нарық көшбасшысы болып Lada (329,89 мың дана) қалды. Одан кейін Haval (173,3 мың дана) және Chery (99,81 мың дана) орналасқан. Ең жоғары өсімді Belgee (+96,5%) және ресейлік Solaris маркасы (2,3 есе) көрсетті. Сондай-ақ сарапшылар ресми жеткізілімдер болмағанына қарамастан, Toyota сатылымының 40,3%-ға артқанын атап өтеді.
