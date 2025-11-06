16:21, 06 Қараша 2025 | GMT +5
Келесі жылы Ораза қашан басталады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шариғат және пәтуа бөлімі 2026 жылғы діни күндер кестесін бекітті.
Хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтері негізінде жасалды.
— Пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертеді, — делінген ҚМДБ хабарламасында.
Айта кетелік Жетісу облысында жасөспірімдер жасырын діни сабақтарға тартылған.