    16:21, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Келесі жылы Ораза қашан басталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шариғат және пәтуа бөлімі 2026 жылғы діни күндер кестесін бекітті.

    мечеть Хазрет Султан, мешіт
    Фото: Әйгерім Амантаева / Kazinform

    Хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтері негізінде жасалды.

    — Пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертеді, — делінген ҚМДБ хабарламасында.

    2026 жылдың діни күндер кестесі бекітілді
    Фото: ҚМДБ

    Айта кетелік Жетісу облысында жасөспірімдер жасырын діни сабақтарға тартылған

    Тегтер:
    Ораза Діни басқарма ҚМДБ Дін
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
