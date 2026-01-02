2026 жылғы алғашқы магниттік дауыл 3 қаңтардың түнінде соғуы мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылғы алғашқы магнитті дауыл 2-3 қаңтар түнінде болып, G3 деңгейіне (күшті дауыл) жетуі мүмкін, деп хабарлайды ТАСС.
Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы ғалымдарының мәліметінше, 31 желтоқсанда M7.1 қарқындылығымен күннің жоғары жарқырауы болды, бұл магниттік дауыл тудыруы мүмкін.
- Дауыл G2 қарқындылығына (орташа оқиға) жетеді деп болжанды. G3 немесе одан жоғары қарқындылықтағы күшті дауылдың ықтималдығы шамамен 30% құрайды, - делінген институт хабарламасында.
Сонымен қатар, болжам карталарына сәйкес, магниттік дауыл 3 қаңтарда соғады.
Жаңа жыл мерекесі кезінде геомагниттік жағдай баяу болады.
- Алдағы бірнеше күнді қоспағанда, айдың бірінші жартысы жасыл, кейде сары түстермен боялады, - деп түсіндірді зертхана.
Айта кетейік, ғалымдар Жерден тағы бір магнит толқынын анықтады.