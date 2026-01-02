KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:15, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5

    2026 жылғы алғашқы магниттік дауыл 3 қаңтардың түнінде соғуы мүмкін

    АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылғы алғашқы магнитті дауыл 2-3 қаңтар түнінде болып, G3 деңгейіне (күшті дауыл) жетуі мүмкін, деп хабарлайды ТАСС.

    Магнитная буря на Земле длится уже около 36 часов
    Фото: ТАСС

    Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы ғалымдарының мәліметінше, 31 желтоқсанда M7.1 қарқындылығымен күннің жоғары жарқырауы болды, бұл магниттік дауыл тудыруы мүмкін.

    - Дауыл G2 қарқындылығына (орташа оқиға) жетеді деп болжанды. G3 немесе одан жоғары қарқындылықтағы күшті дауылдың ықтималдығы шамамен 30% құрайды, - делінген институт хабарламасында.

    Сонымен қатар, болжам карталарына сәйкес, магниттік дауыл 3 қаңтарда соғады.

    Жаңа жыл мерекесі кезінде геомагниттік жағдай баяу болады.

    - Алдағы бірнеше күнді қоспағанда, айдың бірінші жартысы жасыл, кейде сары түстермен боялады, - деп түсіндірді зертхана.

    Айта кетейік, ғалымдар Жерден тағы бір магнит толқынын анықтады.

    Тегтер:
    Ресей Ғарыш Ғылым
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар