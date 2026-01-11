2026 жылғы қысқы Олимпиада бағдарламасында қандай өзгерістер бар
АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылы Италияның Милан мен Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтетін қысқы Олимпиада ойындарының жарыстар бағдарламасында бірқатар өзгерістер негізілген.
Беделді бәсеке олимпиадалық қозғалыс тарихындағы ерекше және жаңашыл бәсеке ретінде айқындалып отыр. Онда жарыс бағдарламасына бірнеше жаңа дисцпилина қосылған.
Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитетінің хабарлауынша, дүбірлі додаға қатысты бағдарламаның нақты нұсқасы 2023 жылдың 20 маусымында жарияланған. Онда барлығы 116 жүлде жиынтығы сарапқа салынады деп жоспарланып отыр. Бұл 2022 жылғы Бейжің Олимпиадасынан 7 медальға артық.
Жарыс бағдарламасына алғаш рет ски-альпинизм сайысы енгізілген. Мамандар оны табиғаттың сұлулығымен тілдесуге мүмкіндік беретін, адреналинге толы әрі төзімділікті талап ететін ерекше спорт түрі ретінде бағалайды. Олимпиада аясында жарыстар ерлер мен әйелдер спринті, аралас эстафета секілді үш бағыт бойынша өтеді.
Одан бөлек, басқа да спорт түрлерінде бірнеше дисциплина қосылып, өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда, олар фристайда ерлер мен әйелдер арасындағы параллельді могул, шана спортында әйелдер арасындағы қоссайыста жасалған Сондай-ақ шаңғымен тұғырдан секіруде әйелдер арасындағы сайыста да биік тұғыр пайдаланылады. Скелетонда аралас командалық жарыс өткізіледі..Ал жарыс бағдарламасынан тау шаңғы спортындағы параллельді алып слаломдағы аралас командалық бәсеке алынып тасталды.
Бұған қоса, бірқатар спорт түрінде форматтық өзгерістер енгізілді. Мысалы, шаңғы жарысында қашықтықтар ерлер мен әйелдер үшін бірдей болады (10 шақырым - жекелей сайыс, 20 шақырым - скиатлон, 50 шақырым - масс-старт, 4×7,5 шақырым - эстафета). Бұл бастама спортшыларға тең жағдай жасауға және оларға бірдей жарыс мүмкіндігін ұсынуға бағытталған.
Ал шаңғымен тұғырдан секіруде ерлер арасындағы командалық сайыста «Super Team» форматы қосылды. Яғни, екі қатысушыдан құралған команда жүлде үшін сынға түседі. Сонымен қатар әйелдер де биік тұғырдан секіретін болады.
Шаңғы қоссайысындағы ерлер арасындағы командалық жарыс (биік тұғыр + командалық спринт 2×7,5 шақырым) бұрын төрт қатысушыдан құралса, енді тек екі спортшы қатысатын форматқа ауыстырылды.
Тау шаңғы спорты: жекелей комбинациялық жарыстар командалық форматқа ауыстырылды. Енді екі қатысушыдан құралған командалар бақ сынайды.
Шана спорты: аралас эстафетада төрт қатысушының орнына, әр командада алты қатысушы болады (үш ер, үш әйел). Бұл өзгерістер гендерлік теңдікті нығайтуға, спорт түрлерін жаңартуға және жаңа аудиторияны тартуға бағытталған.
XXV Қысқы Олимпиада ойындары 6-22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортина-Д'Ампеццо қалаларында өтеді. Жарысқа 93 елден 3 мыңға жуық спортшы қатысады деп күтілуде.
ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкімет отырысында берген есебінде ұлттық құрама спорттың 10 түрінен 58 медаль жиынтығы бойынша бақ сынайтынын атап өтті. Олардың қатарында биатлон, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, тау шаңғы спорты, шаңғы қоссайысы, шаңғы жарыстары, шаңғымен трамплиннен секіру, фристайл-могул және фристайл-акробатика бар.
Болжамға сәйкес, ұлттық құрама сапында 35-ке жуық спортшы болады деп күтілуде. 2022 жылы Бейжіңде өткен қысқы Олимпиада ойындарында еліміздің намысын 34 спортшы қорғаған еді.