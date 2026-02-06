2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: Қазақстан спортшыларының жарыс кестесі
АСТАНА.KAZINFORM - 6 ақпанда Италияда 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтеді. Төртжылдықтың басты додасында Қазақстан құрамасының намысын 10 спорт түрінен 36 атлет қорғайды.
Olympic.kz қазақстандық спортшылардың Олимпиададағы жарыс кестесін жариялады.
Отандастарымыз қатысатын алғашқы жарыстар 7 ақпанда басталады. Олимпиаданы Qazsport, Qazaqstan, Jibek Joly және «Хабар» телеарналары тікелей эфирде көрсетеді.
6 ақпан
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанаты
Басталуы: 00:00 (Астана уақытымен көрсетілген)
7 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, скиатлон (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко
Басталуы: 17:00
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 3000 м (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Басталуы: 20:00
8 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, скиатлон (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 17:00
Спорт түрі: биатлон, аралас эстафета
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Басталуы: 20:00
9 ақпан
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 1000 м (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Басталуы: 21:30
Спорт түрі: шаңғымен тұғырдан секіру, қалыпты тұғыр (ерлер)
Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев
Басталуы: 23:00
10 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, спринт (ерлер мен әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 13:15
Спорт түрі: шорт-трек
500 м (әйелдер, іріктеу), 1000 м (ерлер, іріктеу), аралас эстафета (алдын ала кезең)
Қатысушылар: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Басталуы: 14:30
Спорт түрі: фристайл-могул, алғашқы іріктеу (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
Басталуы: 15:15
Спорт түрі: биатлон, жекелей жарыс (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
Басталуы: 17:30
Спорт түрі: фристайл-могул, алғашқы іріктеу (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, қысқа бағдарлама (ерлер)
Қатысушы: Михаил Шайдоров
Басталуы: 22:30
11 ақпан
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, қалыпты тұғыр
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-могул, екінші іріктеу (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
Басталуы: 15:00
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 17:45
Спорт түрі: биатлон, жекелей жарыс (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: фристайл-могул, финал (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 18:15
12 ақпан
Спорт түрі: фристайл-могул, екінші іріктеу (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: тау шаңғысы, супергигант (әйелдер)
Қатысушы: Александра Скороходова
Басталуы: 15:30
Спорт түрі: фристайл-могул, финал (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 16:15
Спорт түрі: шаңғы жарысы, жекелей сайыс (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Басталуы: 17:00
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 5000 м (әйелдер)
Қатысушы: Надежда Морозова
Басталуы: 20:30
13 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек
500 м (әйелдер), 1000 м (ерлер) - ширек финал, жартылай финал, финал
Қатысушылар: Абзал Әжғалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова
Басталуы: 00:15
Спорт түрі: шаңғы жарысы, жекелей сайыс (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 15:45
Спорт түрі: биатлон, спринт (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
Басталуы: 18:00
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, еркін бағдарлама (ерлер)
Қатысушы: Михаил Шайдоров
Басталуы: 23:00
14 ақпан
Спорт түрі: тау шаңғысы, алып слалом (ерлер)
Қатысушы: Ростислав Хохлов
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-могул, параллельді могул (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова
Басталуы: 14:30
Спорт түрі: шаңғы жарысы, эстафета (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Басталуы: 16:00
Спорт түрі: биатлон, спринт (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
Басталуы: 18:45
Спорт түрі: конькимен жүгіру, командалық із кесу сайысы (¼ финал, әйелдер)
Қатысушы: Қазақстан құрамасы
Басталуы: 20:00
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 500 м (ерлер)
Қатысушы: Евгений Кошкин
Басталуы: 21:00
Спорт түрі: шаңғымен тұғырдан секіру, биік тұғыр (ерлер)
Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев
Басталуы: 22:45
15 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек, 1000 м (әйелдер, іріктеу)
Қатысушы: Ольга Тихонова
Басталуы: 01:00
Спорт түрі: тау шаңғысы, алып слалом (әйелдер)
Қатысушы: Александра Скороходова
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-могул, параллельді могул (ерлер)
Қатысушы: Павел Колмаков
Басталуы: 14:30
Спорт түрі: биатлон, із кесу жарысы 12,5 шақырым (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
Басталуы: 15:15
Спорт түрі: биатлон, із кесу жарысы (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
(алдыңғы жарыстарда жоғары нәтиже көрсетсе)
Басталуы: 18:45
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 500 м (әйелдер)
Қатысушылар: Кристина Силаева, Арина Ильященко
Басталуы: 21:03
16 ақпан
Спорт түрі: тау шаңғысы, слалом (ерлер)
Қатысушы: Ростислав Хохлов
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: шорт-трек, 500 м (ерлер), 1000 м (әйелдер)
Қатысушылар: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Ольга Тихонова
Басталуы: 15:00
Спорт түрі: шаңғымен тұғырдан секіру, командалық жарыс
Қатысушылар: Илья Мизерных, Данил Васильев
Басталуы: 23:00
17 ақпан
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, биік тұғыр
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-акробатика, іріктеу (әйелдер)
Қатысушы: Аяна Жолдас
Басталуы: 14:45
Спорт түрі: фристайл-акробатика, іріктеу (ерлер)
Қатысушылар: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Роман Иванов
Басталуы: 17:30
Спорт түрі: шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров
Басталуы: 17:45
Спорт түрі: конькимен жүгіру, командалық із кесу (әйелдер, жартылай финалдар, финал)
Қатысушы: Қазақстан құрамасы
Басталуы: 18:52
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, қысқа бағдарлама (әйелдер)
Қатысушы: Софья Самоделкина
Басталуы: 22:45
18 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, командалық спринт
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 13:45
Спорт түрі: тау шаңғысы, слалом (әйелдер)
Қатысушы: Александра Скороходова
Басталуы: 14:00
Спорт түрі: фристайл-акробатика, финал (әйелдер)
Қатысушы: Аяна Жолдас
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 15:30
19 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек, 500 м (ерлер)
Ширек финал, жартылай финал, финал
Қатысушылар: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев
(алдын ала кезеңнен өткен жағдайда)
Басталуы: 00:15
Спорт түрі: фристайл-акробатика, финал (ерлер)
Қатысушылар: Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Роман Иванов, Асан Асылхан
(іріктеуден сәтті өткен жағдайда)
Басталуы: 15:30
Спорт түрі: мәнерлеп сырғанау, еркін бағдарлама (әйелдер)
Қатысушы: Софья Самоделкина
Басталуы: 23:00
20 ақпан
Спорт түрі: биатлон, масс-старт (ерлер)
Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов
(алдыңғы жарыстарда жоғары нәтиже көрсетсе)
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: конькимен жүгіру, 1500 м (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Басталуы: 20:30
21 ақпан
Спорт түрі: шорт-трек, 1500 м (әйелдер)
¼ финал, ½ финал, финал
Қатысушылар: Яна Хан, Ольга Тихонова
Басталуы: 00:15
Спорт түрі: фристайл-акробатика, аралас командалар
Қатысушылар: Шерзод Хаширбаев, Дінмұхаммед Райымқұлов, Аяна Жолдас, Асан Асылхан, Роман Иванов
Басталуы: 14:45
Спорт түрі: шаңғы жарысы, масс-старт (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Басталуы: 15:00
Спорт түрі: биатлон, масс-старт (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева
(алдыңғы жарыстарда жоғары нәтиже көрсетсе)
Басталуы: 18:15
Спорт түрі: конькимен жүгіру, масс-старт (әйелдер)
Қатысушы: Елизавета Голубева
Басталуы: 19:50
22 ақпан
Спорт түрі: шаңғы жарысы, масс-старт (әйелдер)
Қатысушылар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник
Басталуы: 14:00
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының жабылу салтанаты
Басталуы: 00:00
Айта кетейік, бүгін Италияда басталатын XXV қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстан спортшылар саны жөнінен алғашқы 25 мемлекет құрамына енді.
Италияда басталатын XXV қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында Қазақстан құрамасы реттік саны бойынша қашан шығатыны белгілі болды.