2027 жылы ҰБТ форматы өзгеруі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — 2027 жылы Ұлттық бірыңғай тестілеу форматы ілкі жоба ретінде өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл турал Сенатта БАҚ өкілдерінің сауалына жауап берген Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова айтты.
— Америкалық компаниямен енді жұмыс істей бастаймыз. Бастапқы кезең процесі — келіссөздер, меморандум жасасу болды. Бұл бір күннің не бір жылдың жұмысы емес екені түсінікті. Ол барынша ұзаққа созылады және кезең-кезеңмен жүзеге асырылады, осыған орай, алдағы 2026 жылы ҰБТ-ның форматы да, мазмұны да өзгермейді, — деді вице-министр.
Осы орайда ол ҰБТ форматын өзгерту ілкі жоба ретінде 2027 жылдан бастап кезең-кезеңмен қолға алынуы мүмкін екенін айтты.
— Әрине, бұл мәселелердің бәрі қоғамға, балалар мен талапкерлерге міндетті түрде жеткізіледі, — деді ол.
Вице-министрдің айтуынша, ҰБТ-ның барлық тест сұрақтары бірнеше кезеңнен тұратын сараптамадан өтеді. Содан кейін ғана ҰБТ-ға енгізіледі.
— Сарапшылар тобы құрылып, оның құрамына ғалымдар, пән мұғалімдері кіреді. Сондықтан сұрақтар жан-жақты талқыланып, сараптамадан өтеді. Соған кейін ғана қолдануға жіберіледі, — деді Гүлзат Көбенова.
