2040 жылға қарай Қазақстанда талапкерлер саны екі есе өседі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда кадрларды даярлау мәселесі бойынша аудит жүргізілді. Бұл туралы Мәжіліс төрағасының орынбасары Дания Еспаева мәлім етті.
— Жоғары білім беру жүйесіне демографиялық жүктеменің артып келеді. Туу көрсеткішінің тұрақты өсуі жөніндегі болжамдарға сәйкес, 2040 жылға қарай талапкерлер саны екі есеге өсіп, төрт жүз қырық мыңнан асады, — деді Дания Еспаева Парламент Мәжілісінде жоғары білімді кадрларды даярлау тақырыбына арналған Үкімет сағатында.
Сонымен қатар ол оқу жоспарларын жаңғырту жеткіліксіз екенін айтып, оқытушылардың оқыту тәсілдерін қайта қарастырып, заманауи технологиялар мен әдістерді меңгеруі қажет екенін сөз етті.
— Олардың ойлау жүйесінің трансформациясы — жоғары білім беруді жаңартудың негізгі шарты. Осыған байланысты профессорлық-оқытушылық құрамды жасанды интеллектіні тиімді пайдалануға дайындау басты міндетке айналып отыр, — деді депутат.
Сонымен қатар ол жастардың инженерлік мамандықтарды таңдауға деген мотивациясы төмен екенін атап өтті. Талапкерлердің бір бөлігі грант алу үшін ғана түсіп, болашағын инженерлік мамандықпен байланыстырмайды. Бұл жағдайда бөлінетін ресурстар сұранысқа ие инженерлік кадрлардың қалыптасуына әкелмейді, ал гранттарды бөлу жүйесінің өзі экономиканың басым салаларында түлектерді саналы түрде таңдауды және бекітуді ынталандырмайды.
— Кадрларды даярлау мәселесі бойынша аудит жүргізілді, ол осы саладағы бірқатар өткір жүйелік проблеманы анықтады, олар туралы бүгін сіздерге Жоғары аудит палатасының мүшесі хабарлайды, — деді Мәжіліс төрағасының орынбасары.
Бұдан бұрын хабарланғандай, 2035 жылға қарай Қазақстанда 562 кәсіп немесе еңбек нарығының 44%-ы (шамамен 4 млн адам) жасанды интеллектінің ықпалымен өзгеруі мүмкін.