KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:19, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    23 наурызда елдегі қай жолдарда қозғалыс тәртібі өзгерді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    дорога, трасса, автомобиль, жол, көлік
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, республикалық маңызы бар мына жолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді:

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолы, 0-30-шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы).

    Ақмола облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолы, 30-92-шақырым аралығы (Жібек жолы төлем алу пункті — Қарағанды облысының шекарасы).

    Қарағанды облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолы, 92-164-шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы — Теміртау төлем алу пункті).

    Павлодар облысы

    • «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесі (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол).

    Шығыс Қазақстан облысы

    • Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қысқы маусым аяқталғанша сақталады.

    Еске салайық, синоптиктер 23 наурызда Қазақстанның 16 облысы мен Астанада ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы жүргізуші Көлік
    Мейірман Лес
    Автор
