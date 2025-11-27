KZ
    27 қарашада елдің қай өңірлерінде жол жабылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    27 қарашада елдің қай өңірлерінде жол жабылды
    Фото: Pixabay.com

    Ұлттық компанияның мәліметінше, жолдарда жаңа шектеулер енгізілмеген, үш облыста бұрын белгіленген қозғалыс шектеулері әлі де күшінде.

    Павлодар облысы

    «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолында (Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астанаға шығатын бағыт) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді.

    Қалқаман елді мекенінен Астанаға қозғалыс Береке «Қалқаман – Ақсу» көлік айрығы арқылы (ұзақтығы 6 шақырым) және Павлодар қаласынан Қалқаман елді мекеніне қозғалыс «Баянауыл» көлік айрығы арқылы жүзеге асырылады.

    Солтүстік Қазақстан облысы

    «Тимирязево – Сарыкөл – облыс шекарасы» автожолының 0-30-шақырымында (Қостанай облысы шекарасы – Тимирязево ауылы) көліктің барлық түрі үшін шектеу бар.

    Шығыс Қазақстан облысы

    Тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.

    Еске салайық, бұған дейін «Қазгидромет» РМК 27 қараша күнгі ауа райы болжамын жариялаған еді. Елдің кей өңірінде бұрқасын соғып, көктайғақ болса, енді бір өңірлерде тұман түседі.

