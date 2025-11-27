Тұман, бұрқасын, көктайғақ: 27 қарашада ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 27 қараша күнгі ауа райы болжамын жариялады.
Қазақстанның солтүстігінде, шығысында атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен тұрақсыз ауа райы сақталады. Аздаған жауын-шашын жауып, бұрқасын соғып, көктайғақ болады.
Еліміздің қалған аумағына антициклон жотасы әсер етіп көбінесе жауын-шашынсыз ауа-райы сақталады.
Республика бойынша тұман түсіп, солтүстікте, шығыста және оңтүстік-шығыста жел күшейеді. Желдің жылдамдығы Жетісу облысында 22 м/с дейін, ал Шығыс Қазақстан және Абай облысында 25 м/с дейін жетеді. Сондай-ақ осы екі өңір мен Солтүстік Қазақстан және Павлодар облысында қар жауып, боран соғады.
Астана қаласында күн ала бұлтты болып, ауа температурасы 0 градусты көрсетеді. Қалада қар аралас жаңбыр жаууы мүмкін.
Алматы қаласында күн жылы, жауын-шашынсыз болады. Термометр бағаны +12+14 °C-ді көрсетеді.
Түркістан облысында күн бұлтты, алайда жауын-шашынсыз болады.
Қызылорда облысында көшпелі бұлт жүріп, ауа температурасы +11+13 градусты көрсетеді. Кей уақыттарда тұман болады.
Батыс Қазақстан облысында да көшпелі бұлт жүреді. Күн райы жауын-шашынсыз.
Айта кетейік, бүгін еліміздің 7 қаласында ауа сапасы нашарлайды.