28 наурызда Қазақстанда қай жолдар ашық, қайсысы жабық
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
2026 жылғы 28 наурыз сағат 08:00–дегі жағдай бойынша республикалық маңызы бар автожолдардың келесі учаскелерінде көлік қозғалысы ашылды:
Шығыс Қазақстан облысы
• «Өскемен — Семей» автожолы, 12-103-шақырым (Өскемен қаласы — Казачье ауылына бұрылыс — Абай облысының шекарасы).
Абай облысы
• «Өскемен — Семей» автожолы, 103-198-шақырым (Шығыс Қазақстан облысының шекарасы — Семей қаласы).
Жабық жолдар
Ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі автожолдарда қозғалыс шектелді:
Қостанай облысы
• «Мариновка ауылына кіреберіс» автожолы, 0-9-шақырым аралығы. (Су тасқыны салдарынан жолдың 70 метр бөлігін су басып, биіктігі 20 см-ге жеткен. Сонымен қатар Ресейдегі жолдардың жабылуына байланысты шектеу қойылды).
Солтүстік Қазақстан облысы
• «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолы, 0-30-шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы).
Павлодар облысы
• «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолы («Қалқаман» жол айырығынан Қалқаман кентіне кіреберіс және Астана бағытына шығатын учаске).
Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысындағы Осинов асуында (46-66-шақырым аралығы, Северный ауылына бұрылыс — Серебрянск қаласына бұрылыс) тіркемесі және жартылай тіркемесі бар жүк көліктерінің қозғалысы шектелді.
Еске салайық, «Қазгидромет» бүгін еліміздің басым бөлігінде ауа райы қолайсыз болатынын хабарлаған еді.