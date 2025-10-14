348 млрд теңгеге қаржылық заң бұзушылықтар анықталды - ҚМ
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл 9 айда 348 млрд теңгеге қаржылық заң бұзушылықтар анықталды. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Қаржы министрі Мәди Тәкиев айтты.
- Биылдан бастап «Мемлекеттік сатып алу туралы» жаңа заң қолданысқа енгізілді. Мұнда бұрындары ұзақ уақытқа созылатын сатып алу рәсімдерінің мерзімдерін қысқартуға басымдық берілген. Бүгінгі күні мерзімдер ең төменгі деңгейге дейін қысқартылып, отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған ережелер енгізілді, - деді ол.
Мәселен, министрдің дерегінше, осы жылдың 9 айының қорытындысында өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда:
- жасалған шарттар сомасы мен отандық тауар өндірушілерден сатып алу сомасы 2 есе өсті;
- шағымдар саны 25 пайызға қысқарды;
- жасалған шарттар саны 28 пайызға, оның ішінде отандық тауар өндірушілермен жасалған шарттар саны 30 пайызға өсті.
- Бүгінде министрлік мемлекеттік сатып алуда жасанды интеллект элементтерін енгізіп жатыр. Мәселен, конкурстар рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып өткізіледі Мұнда конкурстық комиссия құрылмайды, жеңімпазды таңдау автоматты түрде жүзеге асырылады. Нәтижелерге шағым жасалмайды. Үнемделген қаражат көлемі 781 млрд теңге, - деді министр.
Мәди Тәкиевтің айтуынша, есепті кезеңде бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімді пайдалануға бақылауды күшейту аясында мынадай шаралар атқарылды:
- 2 трлн теңгеден астам бюджет қаражаты бойынша 791 тексеру жүргізілді;
- 348 млрд теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның 310 млрд теңгеге бұзушылықтар жойылды;
- әлеуметтік салада 6 мыңнан астам объект онлайн мониторингпен қамтылды.
- Нақты секторда бақылауды күшейту аясында кірістерді жасыруға және бухгалтерлік деректерді бұрмалауға жол бермеу үшін тәуекел бейіндері әзірленіп жатыр. Нәтижесінде 1,5 трлн теңгеге сапасыз жоспарлау анықталды, - деді ол.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынды.