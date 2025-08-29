49 әлеуметтік қызметтің 45‑і электрондық форматқа көшірілді – вице-министр
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл 1 тамызға дейін көрсетілген 4,2 млн әлеуметтік-мемлекеттік қызметтің 2,8 миллионы электрондық форматта, оның ішінде 1,2 миллионы проактивті түрде ұсынылды.
- Қазір біздің ведомствоға қарасты 49 мемлекеттік қызметтің 45‑і электрондық форматта ал 28 қызмет бойынша проактивті форматта көрсетіледі. Биыл 1 тамызға дейін көрсетілген 4,2 млн қызметтің 2,8 миллионы электрондық форматта, оның ішінде 1,2 миллионы проактивті түрде ұсынылды. Әлеуметтік‑еңбек саласында көрсетілетін қызмет үдерісін дамытуды үздіксіз жалғастырамыз, - деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Сондай-ақ вице-министр биыл бірінші жартыжылдықта 2 жаңа қызметтің автоматтандырылғанын айтты. Бірінші - ересек, әрекеті шектеулі азаматтарды қадағалау немесе қамқор болу, екінші – аталған санатқа жататын азаматтардың мүлкі мен төлемін басқаруға рұқсат беру.
- Әзірге бұл қызмет шамамен 1,4 мыңға жуық рет көрсетілді. Сонымен қатар eGov mobile қосымшасында «Қамқоршылық орнату туралы мәлімет» жаңа цифрлық құжаты пайда болды. Жалпы, аталған қосымша арқылы әлеуметтік‑еңбек салаcындағы 35 қызмет пен 8 цифрлық құжатты алуға болады, - дейді ол.
Еске сала кетейік, енді мемлекеттік қолдау көрсеткенде көмекке мұқтаж азаматтың бейресми табысы да есепке алынады.
Одан бөлек, Еңбек министрлігі азаматтардың мүгедектігін жасанды интеллектінің көмегімен анықтап, сол сияқты атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауда жасанды интеллектіге жүгінбек.