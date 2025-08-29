Мемлекеттік қолдау көрсеткенде бейресми табыс та есепке алынады – Еңбек министрлігі
АСТАНА. KAZINFORM – Көмекке мұқтаж қазақстандықтарға әлеуметтік-мемлекеттік қолдау кезінде ресми табысынан бөлек қосымша кірісі де ескеріледі.
Себебі мемлекеттік қолдау тек қана аса мұқтаж жандарға берілуі тиіс. Бұл ойды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин алға тартып отыр.
- Мемлекеттік қолдау шараларын бөлуде мұқтаждықтың айқын және объективті қағидатына көшеміз. Көмек көрсету кезінде табыс пен мүлік қана ескерілмейді, сонымен қатар тәуелділік ауыртпалығы да ескеріледі. Оның ішінде отбасында нақты қанша адам жұмыс істейді, қаншасы экономикалық тұрғыдан белсенді емес. Сондай-ақ жалған кірісті, пәтер жалдау немесе бейресми жұмыспен айналысудан түскен табысты да анықтайтын боламыз, - деді Олжас Анафин орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Одан әрі министрдің орынбасары республикалық бюджеттен бөлінетін кепілдендірілген төлем сақталатынын айтты.
- Зейнетақы, көп балаға арналған, бала туғандағы жәрдемақы және бала күтімі бойынша 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақы, мүгедектігі, асыраушысынан айрылған жағдайда берілетін жәрдемақы және басқа төлемдер толық көлемде жүргізіледі. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек және міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының 5 әлеуметтік төлем түрі сол көлемде сақталады, - деп сендірді вице-министр.
Бұған дейін елімізде зейнетақыны автоматты түрде тағайындайтын пилоттық жоба тоқтатылғаны туралы хабарлаған едік.
Айта кетейік, шетелде заңсыз еңбек еткен қазақстандықтарға ендігі уақытта санкциялық шара қолданылады.