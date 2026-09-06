6 қыркүйекте Қазақстан мен Қырғызстан көкпардың бас жүлдесі үшін таласады
АСТАНА. KAZINFORM — 6 қыркүйекте VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында Қазақстан және Қырғызстан құрамалары көкбөрі мен көкпардан бас жүлдені сарапқа салады.
Айта кетейік, VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында мангала жарысында ерлер арасындағы командалық жарыста Астана қаласының спортшысы Биғали Зкрияев I орын иеленді.
Ал кеше Қазақстан құрамасы 300 шақырымдық ат жарысында үздік атанды.
Қазақстан Көшпенділер ойынында 25 алтын медальмен көш бастады.