8 шілдеде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — 8 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, елдің үш ірі қаласындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының бағамы мынадай:
Астанада:
• доллар: сатып алу — 467,97 теңге, сату — 474,91 теңге;
• еуро: сатып алу — 536,00 теңге, сату — 545,99 теңге;
• рубль: 5,70–6,00 теңге аралығында.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
• доллар: сатып алу — 470,89 теңге, сату — 473,20 теңге;
• еуро: сатып алу — 537,41 теңге, сату — 542,88 теңге;
• рубль: сатып алу — 5,86 теңге, сату — 5,99 теңге.
Шымкентте:
• доллар: сатып алу — 472,00 теңге, сату — 474,08 теңге;
• еуро: сатып алу — 537,40 теңге, сату — 543,60 теңге;
• рубль: сатып алу — 5,83 теңге, сату — 5,92 теңге.
Ал Ұлттық банктің 8 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес, 1 АҚШ доллары — 471,04 теңге, 1 еуро — 538,54 теңге, 1 Ресей рублі — 6,17 теңге.
Еске салайық, 7 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,13 теңге төмендеп, 471,04 теңге болды.