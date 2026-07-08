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    8 шілдеде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — 8 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz деректеріне сәйкес, елдің үш ірі қаласындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының бағамы мынадай:

    Астанада:

    • доллар: сатып алу — 467,97 теңге, сату — 474,91 теңге;
    • еуро: сатып алу — 536,00 теңге, сату — 545,99 теңге;
    • рубль: 5,70–6,00 теңге аралығында.

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 470,89 теңге, сату — 473,20 теңге;
    • еуро: сатып алу — 537,41 теңге, сату — 542,88 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,86 теңге, сату — 5,99 теңге.

    Шымкентте:

    • доллар: сатып алу — 472,00 теңге, сату — 474,08 теңге;
    • еуро: сатып алу — 537,40 теңге, сату — 543,60 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,83 теңге, сату — 5,92 теңге.

    Ал Ұлттық банктің 8 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес, 1 АҚШ доллары — 471,04 теңге, 1 еуро — 538,54 теңге, 1 Ресей рублі — 6,17 теңге.

    Еске салайық, 7 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,13 теңге төмендеп, 471,04 теңге болды.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Юань ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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