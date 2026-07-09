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    9 шілдедегі валюта бағамы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM — 9 шілдеде Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.

    валюта
    Фото: freepik

    Астанада:

    • АҚШ доллары: сатып алу — 466,01 теңге, сату — 472,99 теңге;
    • еуро: сатып алу — 533,03 теңге, сату — 542,99 теңге;
    • Рубль: 5,65–5,95 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Алматыда:

    • АҚШ доллары: сатып алу — 469,45 теңге, сату — 471,97 теңге;
    • еуро: сатып алу — 534,67 теңге, сату — 535,71 теңге;
    • Ресей рублі: сатып алу — 5,79 теңге, сату — 5,94 теңге.

    Шымкентте:

    • АҚШ доллары: сатып алу — 469,63 теңге, сату — 471,75 теңге;
    • еуро: сатып алу — 534,09 теңге, сату — 540,71 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,80 теңге, сату — 5,88 теңге.

    Бүгінгі ресми бағамға сәйкес:

    • 1 АҚШ доллары — 467,98 теңге;
    • 1 еуро — 533,87 теңге;
    • 1 рубль — 6,11 теңге.

    Еске салайық, 8 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 467,98 теңгеге түсіп, алдыңғы күнмен салыстырғанда 2,76 теңге арзандаған еді.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Юань Ақша
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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