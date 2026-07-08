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    Абай облысында абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі тіркелді

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Абай облысында жыл басынан бері абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі анықталды.

    Абай облысында абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі тіркелді
    Фото: Абай облысы ПД

    Өңірде «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында елді мекендердің тазалығы мен қоғамдық тәртібін қамтамасыз етуге «Сергек» бейнебақылау жүйесінің мүмкіндіктері кеңінен қолданылып жатыр.

    — Биыл камералардың көмегімен ортақ пайдаланылатын орындарды ластаудың 600-ден астам дерегі анықталды. Барлық құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек, аумақтарды абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі тіркелді. Әр жағдай бойынша ескерту жасау және айыппұл салу түріндегі әкімшілік шаралар қабылданды, — деп хабарлады Абай облыстық Полиция департаментінен.

    Ең жиі кездесетін құқық бұзушылықтар қатарында қоқысты белгіленбеген орындарға тастау, қоғамдық аумақтарды ластау және абаттандыру қағидаларын сақтамау бар.

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да биыл абаттандыру қағидалары 5 мыңнан астам рет бұзылғаны хабарланған

    Абай облысы Таза Қазақстан Экология Қоқыс
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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