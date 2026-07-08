Абай облысында абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі тіркелді
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Абай облысында жыл басынан бері абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі анықталды.
Өңірде «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында елді мекендердің тазалығы мен қоғамдық тәртібін қамтамасыз етуге «Сергек» бейнебақылау жүйесінің мүмкіндіктері кеңінен қолданылып жатыр.
— Биыл камералардың көмегімен ортақ пайдаланылатын орындарды ластаудың 600-ден астам дерегі анықталды. Барлық құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек, аумақтарды абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 мыңнан астам дерегі тіркелді. Әр жағдай бойынша ескерту жасау және айыппұл салу түріндегі әкімшілік шаралар қабылданды, — деп хабарлады Абай облыстық Полиция департаментінен.
Ең жиі кездесетін құқық бұзушылықтар қатарында қоқысты белгіленбеген орындарға тастау, қоғамдық аумақтарды ластау және абаттандыру қағидаларын сақтамау бар.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да биыл абаттандыру қағидалары 5 мыңнан астам рет бұзылғаны хабарланған.