Абай облысында қалдықтарды шығару тарифтерін заңсыз көтеру тоқтатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Абай облысы Бородулиха ауданында бәсекелестікті қорғау саласында прокуратура анықтаған нарықтағы үстем жағдайын теріс пайдалану дерегі бойынша екі кәсіпкерлік субъектісіне қатысты тергеп-тексеру аяқталды.
— 2023–2024 жылдар аралығында кәсіпкерлер бір жылдан астам уақыт бойы абоненттерден қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және көму қызметтері фактілі түрде көрсетілмесе де, негізсіз төлем алып келген. Ай сайынғы тариф қалдықтарды жинау мен тасымалдауға ғана белгіленген 216 теңгенің орнына 403 теңге болған, — делінген хабарламада.
Салдарынан 62 кәсіпкерді қоса алғанда 6 мыңнан астам абонент 12,8 млн теңге артық төлеген.
Аудандық соттың қаулыларымен екі заңбұзушы да ӘҚБтК-нің 159-бабы 3-1 бөлігі бойынша (нарық субъектілерінің өз үстем немесе монополиялық жағдайын теріс пайдалануы) әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Уәкілетті органның нұсқамасына сәйкес заңсыз әрекеттер тоқтатылып, жаңа тарифтер бекітілгенге дейін қызмет құны 216 теңгеге дейін төмендетілді.
Айта кетелік «Семей орманы» резерватында 200 млн теңгеден астам салық төленбей қалғаны туралы жазған едік.