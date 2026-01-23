Абу-Дабиде Украина бойынша үшжақты кездесулер басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Араб Әмірліктері Ресей, Украина және АҚШ өкілдерінің қатысуымен Украина мәселесіне қатысты келіссөздер басталғанын мәлімдеп, саяси реттеу үдерісінің ілгерілеуіне үміт білдірді, деп хабарлайды агенттік меншікті тілшісі.
Келіссөздер 23 қаңтарда Абу-Дабиде басталып, екі күнге жоспарланған. Бұл туралы БАӘ Сыртқы істер министрлігі хабарлады. Кездесулерге үш елдің де жоғары деңгейдегі делегациялары қатысып жатыр. Бұл жөнінде WAM агенттігі мәлім етті.
БАӘ Сыртқы істер министрі әрі вице-премьері шейх Абдалла бен Заид Әл Нахаян кездесулердің өтуін құптап, мұндай басқосуларды ұйымдастыру халықаралық қауымдастықтың Біріккен Араб Әмірліктерінің жауапты әрі сенімді делдал ретіндегі рөліне деген сенімін білдіретінін атап өтті.
– Қақтығыстардың тұрақты шешімі тек диалог пен шиеленісті бәсеңдету арқылы ғана жүзеге асады, – деп мәлімдеді сыртқы саясат ведомствосының басшысы.
Ол БАӘ-нің дипломатиялық күш-жігерді қолдауға және ұзаққа созылған дағдарыс жағдайында диалог көпірлерін құруға бейілділігін растады.
Сондай-ақ шейх Абдалла келіссөздердің қақтығысты тоқтатуға бағытталған нақты қадамдарға алып келетініне үміт білдірді. Айтуынша, төрт жылға жуық уақытқа созылған қақтығыс айтарлықтай гуманитарлық салдармен қатар жүріп келеді.
Шейх Абдалла АҚШ президенті Дональд Трамптың келіссөз үдерісін бастауға жәрдемдесу және саяси бағытты ілгерілету жолындағы күш-жігерін жоғары бағалады. Сонымен қатар БАӘ-нің үш тараптың бәрімен орнықты әріптестік қарым-қатынасы елге аса қажет кезеңде жауапты дипломатияны жүзеге асыратын сенімді рөл атқаруға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Келіссөздер АҚШ пен Украина көшбасшылары арасындағы соңғы байланыстар, сондай-ақ АҚШ-тың арнайы өкілінің Ресей президенті Владимир Путинмен өткізген жекелеген консультациялары аясында өтіп жатыр. Бұған дейін Украина президенті Владимир Зеленский Давоста Дональд Трамппен кездесу өткізген.
БАӘ Сыртқы істер министрлігі елдің бұған дейін Ресей мен Украина арасында ұсталған адамдарды алмастыру бойынша 17 раунд келіссөзге делдал болғанын еске салды. Сол алмасулар нәтижесінде 4 641 адам бостандыққа шыққан. Әмірлік тарапының бағалауынша, бұл БАӘ-нің екі елмен де қарым-қатынасының тереңдігін және дипломатиялық әрі гуманитарлық шешімдерді ілгерілетудегі рөлін дәлелдейді.
Бұған дейін Зеленский АҚШ, Украина және Ресей арасында БАӘ-де келіссөздер өтетінін мәлімдегені хабарланған болатын.