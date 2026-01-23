Зеленский: АҚШ, Украина және Ресей арасындағы келіссөздер БАӘ-де өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Украина президентінің айтуынша, сарапшылар деңгейіндегі алғашқы консультациялар жақын күндері өтуі мүмкін. Бұл туралы DW хабарлады.
АҚШ, Украина және Ресей өкілдері Біріккен Араб Әмірліктерінде (БАӘ) келіссөздер өткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Украина президенті Владимир Зеленский бейсенбі, 22 қаңтар күні Давоста өткен Дүниежүзілік экономикалық форум аясында АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуден кейін мәлімдеді.
Зеленскийдің сөзінше, әңгіме үшжақты келіссөздердің алғашқы форматы туралы болып отыр. Бұл келіссөздер сарапшылар деңгейінде жұма және сенбі күндері Абу-Дабиде өтуі мүмкін. Бұған дейін мұндай жоспарлар туралы Трамптың арнайы өкілі Стив Уиткофф та хабарлады.
Уиткофф алдымен Мәскеуге барып, Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді.
Зеленский: АҚШ-тың күтпеген бастамасы
Украина басшысы үшжақты консультациялар өткізу бастамасының АҚШ тарапынан күтпеген жағдай болғанын атап өтті. Сонымен қатар ол БАӘ билігі жоспарланып отырған келіссөздер туралы хабардар болады деп үміт білдірді.
Зеленский кездесуден үлкен үміт күтпейтінін, алайда Мәскеудің ымыраға келуге дайын екенін түсіну маңызды екенін айтты. Оның сөзінше, Украина мен Ресей арасында ресми тікелей келіссөздер бірнеше айдан бері өткізілмеген. Бұған дейін мұндай байланыстар үшін соңғы алаң Стамбул болған.
Бұған дейін біз Трамптың Давоста Зеленскиймен өткен кездесуді «өте жақсы» деп бағалағаны туралы жаздық.