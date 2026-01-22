Трамп Давоста Зеленскиймен кездесуі қалай өткенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ пен Украина президенттері Дональд Трамп пен Владимир Зеленскийдің Давос экономикалық форумы аясындағы кездесуі аяқталды.
Бұл туралы тілшілерге Украина президентінің баспасөз хатшысы Сергей Никифоров хабарлады.
BBC хабарлауынша, кездесу жабық есік артында өтті және шамамен бір сағатқа созылды.
- Жақсы кездесу болды, - деді Украина президентінің коммуникация жөніндегі кеңесшісі Дмитрий Литвин тілшілерге.
Трамптың өзі де келіссөзді оң бағалап, оның «өте жақсы» өткенін атап өтті.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Трамп Зеленскиймен әңгімесіне түсінік бере отырып, Ресей президенті Владимир Путинге жолдаған «қақтығыс аяқталуы керек» деген хабарламасын атап өтті.
Осылайша, Зеленскийдің Трамппен кездесуі АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Уиткофф пен Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнердің Мәскеуде Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөзінен бірнеше сағат бұрын өтеді.
Бұған дейін АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф Украина келіссөздеріндегі ілгерілеу 90%-дан асқанын мәлімдеген еді.