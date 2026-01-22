Украина келіссөздеріндегі ілгерілеу 90%-дан асты - АҚШ президентінің арнайы өкілі
АСТАНА.KAZINFORM - Украина келіссөздері өткен демалыс күндері айтарлықтай ілгеріледі. Бұл бұған дейін Киевте айтылған 90%-дан асып түсті.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, мұндай пікірді АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф білдірді.
- Украиналықтар жұмыстың 90%-ы аяқталғанын мәлімдеді, мен олармен келісемін. Шын мәнінде өткен демалыс күндері одан да маңызды ілгерілеуге қол жеткіздік деп ойлаймын. Алдағы бірнеше аптада не болатынын білмеймін, бірақ Женевадағы кездесуден кейінгі соңғы алты-жеті аптада біз, украиналықтардың пікірінше, соңғы үш-төрт жылмен салыстырғанда көбірек ілгерілеуге қол жеткіздік, - деді Давоста сөйлеген АҚШ өкілі.
Уиткофф Ресей-Украина қақтығысын шешу бір мәселені шешуге байланысты екенін атап өтті. Бірақ нақты не мәселе екенін ашып айтпады. Сонымен қатар ол АҚШ реттеу процесін сәтті аяқтауға міндеттелетінін айтты.
- Менің ойымша, біз айтарлықтай ілгерілеушілікке қол жеткіздік. Бұл процестің басында біраз шатасулар болды. Мен Мәскеуге жиі бардым, бірақ осы ілгерілеуге жету үшін онда бару маңызды болды деп ойлаймын, - деді ол.
Арнайы өкіл бүгін Мәскеуге Владимир Путинмен кездесуге кететінін айтты. Содан кейін ол Абу-Дабиге барады. Онда Ресей-Украина қақтығысын реттеу бойынша жұмыс тобы деңгейінде жиын өтеді.
Тараптар соңғы рет 2025 жылдың 3 желтоқсанында Кремльде кездесті.