KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:03, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    Абу-Дабидегі Украина, АҚШ және Ресей арасындағы келіссөздер кейінге қалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Украина президенті Владимир Зеленский Украина, Ресей және АҚШ арасындағы келіссөздер 4–5 ақпан күндері Абу-Даби қаласында өтетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BILD.

    Зеленский получил мирный план США и обсудит его с Трампом
    Фото: Anadolu Ajansi

    Бұған дейін консультациялар 1 ақпанда, Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасында басталады деп жоспарланған болатын.

    Украина басшысы елінің «мазмұнды әрі нәтижелі әңгімеге» дайын екенін атап өтті.

    Ақпарат көздерінің мәліметінше, келіссөздер барысында бірқатар техникалық мәселелер бойынша ілгерілеу бар, алайда негізгі саяси келіспеушіліктер әлі де сақталып отыр.

    Сонымен қатар, АҚШ тарапы Мәскеумен жеке форматта байланыс жүргізіп жатыр. Атап айтқанда, америкалық келіссөз жүргізуші Стив Уиткофф Майами қаласында Ресей өкілі Кирилл Дмитриевпен өткен кездесуді нәтижелі деп бағалаған.

    Сдан соң АҚШ пен Ресейдің Флоридадағы келіссөзі қалай өткені мынау сілтемеде хабарланды.

    Тегтер:
    Ресей АҚШ БАӘ Украина
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар