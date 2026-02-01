Абу-Дабидегі Украина, АҚШ және Ресей арасындағы келіссөздер кейінге қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Украина президенті Владимир Зеленский Украина, Ресей және АҚШ арасындағы келіссөздер 4–5 ақпан күндері Абу-Даби қаласында өтетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BILD.
Бұған дейін консультациялар 1 ақпанда, Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасында басталады деп жоспарланған болатын.
Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026
Украина басшысы елінің «мазмұнды әрі нәтижелі әңгімеге» дайын екенін атап өтті.
Ақпарат көздерінің мәліметінше, келіссөздер барысында бірқатар техникалық мәселелер бойынша ілгерілеу бар, алайда негізгі саяси келіспеушіліктер әлі де сақталып отыр.
Сонымен қатар, АҚШ тарапы Мәскеумен жеке форматта байланыс жүргізіп жатыр. Атап айтқанда, америкалық келіссөз жүргізуші Стив Уиткофф Майами қаласында Ресей өкілі Кирилл Дмитриевпен өткен кездесуді нәтижелі деп бағалаған.
