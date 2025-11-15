Адамдар жыл сайын 1 миллиард тоннадан астам азық-түлікті қоқысқа тастайды – БҰҰ
АСТАНА. KAZINFORM – Әлем халқы жыл сайын 1 миллиард тоннадан астам азық-түлікті қоқысқа тастайды, ол жаһандық парниктік газдар шығарындыларының 10 пайызын құрайды. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы хабарлады.
Есепке сәйкес, Бразилияның Белем қаласында өткен БҰҰ климаттық конференциясында адамдар мен планетаны климаттық дағдарыстың салдарынан қорғауға, экологиялық әділдікті нығайтуға және тұрақты болашақты қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар маңызды бастамалар ұсынылды.
Атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы (UNEP) және серіктестері «Азық-түлік шығынындағы серпіліс» (Food Waste Breakthrough)бастамасын бастады. Оның мақсаты – жаһандық азық-түлік қалдықтарын екі есе, метан шығарындыларын 7 пайызға азайту және 2030 жылға қарай жаһандық аштықты тоқтату.
– Әлем жыл сайын бай және кедей елдерде үлкен көлемде азық-түлік ысырап етеді. Азық-түлік қалдықтарын азайту аштықпен күресу мен метан шығарындыларын азайтудың кілті болып табылады, - деді UNEP басшысы Ингер Андерсен.
Жаһандық қоршаған ортаны қорғау қоры қаржыландыратын жаңа бағдарлама елдер мен қалаларға тамақ қалдықтары мен метан шығарындыларын азайту бойынша ұлттық стратегияларды әзірлеуге, дамушы елдерде дәлелденген шешімдерді бейімдеуге және кеңейтуге, сондай-ақ осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға қолдау көрсетеді.
