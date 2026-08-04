«Әділет» партиясы туралы жалған ақпарат таратқандарға қатысты тергеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM — 4 тамызда жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарында «Әділет» саяси партиясының қызметіндегі тексеру нәтижелері мен анықталған бұзушылықтар туралы Бас прокуратураның баспасөз хабарламасы жарияланды.
Бұл көрінеу жалған ақпарат, Бас прокуратура мұндай сипаттағы хабарламаны жарияламаған, тексеру жүргізбеген.
Көрінеу жалған ақпарат тарату фактісі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274-бабы 2-бөлігінің
3-тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
— «Масс-медиа туралы» және «Онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы» заңдарына сәйкес журналистер мен онлайн-платформаларды пайдаланушылар ақпараттың анықтығын тексеруге және ол жалған әрі құқыққа қайшы болған жағдайда оны таратпауға міндетті, — делінген хабарламада.
Осыған байланысты Бас прокуратура заңнаманы сақтауға, жалған және құқыққа қайшы ақпарат таратпауға, ведомстволық интернет-ресурста орналастырылған Бас прокуратураның тек ресми хабарламаларына сенуге шақырады.
Айта кетелік жалған ақпаратқа қарсы орталық жарты жылда 68 фейкті жоққа шығарды.