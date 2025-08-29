AITU PASS арқылы жасалған алаяқтыққа байланысты BTS компаниясы пікір білдірді
АСТАНА.KAZINFORM – Әлеуметтік желілерде AITU PASS жүйесін пайдаланып жасалған алаяқтық әрекеттері туралы бейнематериал таралып жатыр. Аталған жағдайға қатысты Kazinform тілшісі мән-жайды анықтауға тырысты.
BTS Digital компаниясы бұл мәселеге байланысты ресми түсініктеме беріп, қазіргі таңда фишинг яғни, алаяқтық SMS-хабарламалар мен электрондық хаттар жіберу бүкіл әлем бойынша кең таралған алдау тәсілдерінің бірі екенін атап өтті.
Компания өкілдерінің айтуынша, мұндай әрекеттердің алдын алу мақсатында пайдаланушыларға өз жеке кабинеттерінде көпфакторлы аутентификацияны қосу ұсынылады. Бұл қызметті келесі сілтеме арқылы баптауға болады.
– Маңыздысы – Aitu Passport арқылы бұлтты ЭЦҚ алу немесе құжаттарға қол қою кезінде көпфакторлы аутентификация міндетті түрде талап етіледі. Яғни, тек SMS-код жеткіліксіз – пайдаланушы міндетті түрде биометриялық сәйкестендіруден өтуі қажет. Онсыз ЭЦҚ алу мүмкін емес, – делінген компания мәлімдемесінде.
Сондай-ақ, компания хабарламаларында пайдаланушыға келетін SMS-хабарламада кодты үшінші тұлғаларға беруге болмайтыны әрдайым нақты көрсетілетіні айтылды.
– Біз қосымша қорғаныс механизмдерін енгізу бағытында тұрақты жұмыс жүргізіп жатырмыз. Пайдаланушыларға алаяқтардан сақ болуды және ешқашан кодтарды бөгде адамдарға бермеуді қатаң түрде ескертеміз, – деп қорытындылады BTS Digital өкілдері.
