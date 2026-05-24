Ақ үйдің жанында атыс болды: қауіпсіздік шаралары күшейді
АСТАНА. KAZINFORM — Вашингтондағы Ақ үйдің жанында атыс болды. Содан кейін АҚШ құпия қызметі қауіпсіздік шараларын күшейтті, деп хабарлайды ТАСС.
АҚШ президенті Дональд Трамп атыс салдарынан зардап шеккен жоқ.
— Ақ үй маңында атыс дауысы естілді. Қазіргі уақытта екі адамның оқ жарақатын алғаны белгілі — олардың бірі күдікті, ал екіншісі кездейсоқ өтіп бара жатқан адам болуы мүмкін. Оқиға 17-көше мен Пенсильвания авенюінің қиылысында болған. Президент қауіпсіз жерде, — деп жазды PBS тілшісі Лиз Лендерз X әлеуметтік желісінде.
Айта кетейік, Трамп Ирандағы жағдайға байланысты ұлының үйлену тойына қатыспауы мүмкін.