Ақмола Қылмыстық-атқару жүйесінің 12 қызметкерінің соты: куәгерлерден жауап алынып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM — Сот отырысының бұл сатысында Ақмола облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты куәгерлерден жауап алуға көшті.
Ақмола облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 12 қызметкеріне қатысты атышулы қылмыстық істі қарау жалғасып жатыр. Істі қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Сағдат Сейітова мен сот алқасы қарап жатыр.
Қылмыстық қудалау органы Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің қызметкерлеріне Қылмыстық кодекстің 146-бабы 3-бөлімі («Азаптау») бойынша Атбасар қаласындағы № 1 түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандарға заңсыз ықпал ету әдістерін қолданғаны үшін айып тағып отыр. Енді сот куәгерлерден жауап алуға көшті.
Сотқа қатысуға ниет білдірген жәбірленушілер отырған № 1 колония бүгін онлайн отырысқа қосылмады. Шақырылған куәгердің — прокуратура өкілінің де жеке өзі қатыса алмады. Ер адамның іссапармен жүргені белгілі болды. Айыпталушылар оны қашықтан емес, сот залында көруді сұрап өтініш берді.
— Сот оқиға кезінде Ақмола облысы бойынша Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің (ҚАЖД) № 1 мекемесі басшысының көмекшісі болып жұмыс істеп, оқиға болған күні кезекшілікте болған куәгерді онлайн режимде тыңдады. Оның айтуынша, сол күні кешке күзет бөліміне үш сотталушыға қатысты арнайы құралдар қолданылғаны туралы хабарлама келіп түскен. Ол хаттама толтырып, болған оқиғаны жазып алып, Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті (ҚЖБ) мен прокуратураға арнайы хабарлама жолдады, — деп хабарлайды Атбасар аудандық полиция бөлімі.
Баяндамада Қылмыстық-атқару кодексінің 104-бабына сәйкес нысанды және тұрмыстық жағдайды жақсарту бойынша жалпы тәрбиелік шаралар жүргізілгені айтылды. Ұстау кезінде бұл үш сотталушы заң талаптарын орындауға кедергі келтіріп, агрессивті мінез танытқан, деп түсіндірді ол арнайы құралдарды қолдану себебін.
Алайда, үлкен колонна (шамамен 40 тұтқын) келген кезде, оның айтуынша, тұтқындар өздерін агрессивті ұстаса да, арнайы жабдық пайдаланылмаған. Қосымша жаңа камералар орнатылып жатқандықтан, нысанның бейнебақылау камералары бұл уақытта жұмыс істемеген.
Оның айтуынша, кезекші де тәртіптік жауапкершілікке тартылған.
Тағы бір айта кететін жайт, Ақмола облыстық сотының баспасөз қызметінің мәліметінше, 40-тан астам куәгерден жауап алынуы тиіс, сондықтан сот процесі тағы бірнеше айға созылады.
Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылы әлеуметтік желіде Атбасар ауданындағы № 1 түзеу мекемесінің қызметкерлерінің дәретхана тазалаудан бас тартқан тұтқынды арнайы құралмен ұрып-соққаны туралы видео тараған болатын.
Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінде жүргізілген қызметтік тексеру қорытындысы бойынша тәртіптік комиссия Ақмола облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің басшысына, оның орынбасарына және түрме директорына қызметінен уақытша шеттету туралы ұсыныс жасады.
2025 жылдың ақпанында Ақмола облысында Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің азаптау фактісі бойынша айыпталған 12 қызметкері ақталды. Бұл үкімді сот алқасы қайтарды. Алайда, прокуратура сот шешіміне шағым түсірді. Көп ұзамай Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 12 қызметкеріне қатысты үкімнің күші жойылды. Үкімнің күшін жоюға бірінші сатыдағы соттың іс жүргізушілік бұзушылықтары негіз болды.
Кейін Ақмола облысы прокурорының орынбасары Ерболат Жүсіп Ақмола колониясындағы атышулы азаптау ісіне қатысты прокуратураның ұстанымын айтты. Ол прокуратураның мемлекеттік айыптауды қолдайтынын және айыптау үкімін талап ететінін мәлімдеді.