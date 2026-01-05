Ақмола облысында құны 332,5 млн теңге болатын жер мемлекет меншігіне қайтарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысының прокуратурасы Біржан сал ауданында пайдаланылмай жатқан жерлерді мемлекетке қайтарды.
Ақмола облысы Біржан сал ауданында жайылымдық және егістік жерлердің тапшылығы өзекті мәселелердің бірі.
Осыған байланысты 2025 жылдан бастап Біржан сал ауданының прокуратурасы «Пайдаланылмай жатқан жерлерді қайтару» жобасын іске асырып жатыр.
Қадағалау іс-шаралары барысында жер учаскелерін ұзақ уақыт бойы нысаналы мақсатына сай пайдаланбай, Жер кодексінің талаптарын бұзған жер пайдаланушылар анықталды.
Прокурорлық қадағалау актілері бойынша жалпы кадастрлық құны 332,5 млн теңге болатын 23,3 мың гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды.
Жергілікті атқарушы органдарға қайтарылған жерлерді адал тұрғындар мен бизнес субъектілеріне беру ұсынылды.
Пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау және оларды ерікті түрде қайтару жұмыстары жалғасуда.
Айта кетелік Шымкентте мемлекет меншігіне өткен 321 жер учаскесі үшін 7,5 млрд теңге төленді.